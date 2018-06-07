大哥哥借廁所「要求幫忙」 女星崩潰揭傷疤爆想輕生

2018年06月07日 16:02 中時電子報 吳品瑤

曾演出《我的寶貝四千金》、《新世界》及諸多MV及廣告作品的女星李依瑾，外型亮眼以外，演技也頗受好評，然外表看似樂天開朗的她，日前上《麻辣天后傳》，竟自揭兒時傷疤，道出曾被鄰家大哥哥帶到廁所「要求幫忙」，讓她自此再也不相信人，甚至長大後患憂鬱症想輕生。

李依瑾日前上《麻辣天后傳》，語氣顫抖緩緩道出小時候的陰霾，她表示爸媽忙工作，自己是個標準的鑰匙兒童，小學2年級的某天，有一個陌生的大哥哥突然請她幫忙，問道：「可不可以跟妳借妳家廁所」，結果李依瑾將之帶到廁所，沒想到對方竟然默默關上門，接著以幫忙的口吻，要求她「做很多很多事情」，她抖著聲音表示程度沒有到性侵，「但其他的就是幾乎都做了」。

年紀尚幼的李依瑾，就這樣傻傻地照做，直到感覺到有點不舒服，才想起老師的叮嚀，謊稱爸爸媽媽快回來了，大哥哥才把褲子穿起來，李依瑾本想目送她離開家裡，沒想到對方竟然往樓上走，她才驚覺他是鄰居，讓她對人的信任就此完全崩解。

李依瑾坦言，至今這種對人的恐懼感至今仍有，而她27歲自己獨居忙工作，赫然感受自己被一種全然的孤寂感包圍，沒來由地覺得悲傷，並數度萌生輕生念頭，這才驚覺自己生病了，唯一感到快樂時刻，「可能就是幻想死掉之後的輕鬆感」，坦言雖然如此不快樂，但卻從來不曾因憂鬱症去求助醫生，之後她為了讓自己好起來，去挑戰單車環島，用盡方法好讓內心平復，也因為演出舞台劇找到人生寄託，終於戰勝了憂鬱症，李依瑾回想過去，表示因為此事，其實學會了很多，最重要的是「原諒別人等於原諒自己」。

★再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995(24小時)

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時電子報)