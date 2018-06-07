陸各地高考作文題目出爐 嚇傻大批網友

2018年06月07日 16:09 中時電子報 李靖棠

據界面新聞報導，大陸各省市今日迎來大學高考，今年也是俗稱「零零後」（出生於2000年以後）的學子首次踏上考場的日子。也因為當年「千禧寶寶」的熱潮，讓今年總報名人數多達975萬，比去年多出35萬人，讓本屆高考競爭更加激烈。隨著第一天落幕，各地的作文題目也陸續公布，卻讓不少大陸網友看得頭暈眼花，直道「還好我畢業的早，真看不懂這些題目。」

除了跨省份採用的全國卷，還有部份省市選擇自行命題，讓今年的大陸高考共有8種作文題目，就看大家看看，是怎樣的題材會讓網友頻頻搖頭呢？

小跑步進入考試現場的考生。（圖/中新社）

穿著旗袍的考生媽媽在考場為大家加油。（圖/中新社）

【全國卷I：寫給未來2035年的那個他】

（適用地區：河北、河南、山西、山東、江西、安徽、湖北、湖南、廣東、福建）

一代人有一代人的際遇和機緣， 使命和挑戰。你們與新世紀的中國一路同行，成長，和中國的新時代一起追夢、圓夢。請據此寫一篇文章，想像它裝進「時光瓶」留待2035年開啟，給那時18歲的一代人閱讀。

【全國卷II：對戰機防護】

（適用地區：內蒙古、黑龍江、遼寧、吉林、重慶、陝西、甘肅、寧夏、青海、新疆、西藏、海南）

【全國卷III：根據標語寫作】

（適用地區：廣西、四川、雲南、 貴州 ）

1981年深圳特區時間就是金錢，效率就是生命；

2005年浙江綠水青山就是金山銀山；

2017年雄安走好我們這一代的長征路。

【北京卷：「新時代新青年」「綠水青山圖」】

今年北京卷的高考大作文仍然是二選一，要求考生從下麵兩個題目中任選一題。

1、今天，眾多2000年出生的考生走進高考考場。18年過去了，祖國在不斷發展，大家也成長為青年。請以「新時代新青年—談在祖國發展中成長」為題，寫一篇議論文。

2、生態文明建設關乎中華民族的永續發展，優美生態環境是每一個中國人的期盼。請展開想像，以「綠水青山圖」為題，寫一篇記敘文，形象展現人與自然和諧相處的美好圖景。

【上海卷：談「被需要」的心態】

據上海市教育考試院發佈，今年上海高考作文題。生活中，人們不僅關注自身的需要，也時常渴望被他人需要，以體現自己的價值。這種“被需要”的心態普遍存在，對此你有怎樣的認識？

【天津卷：器】

生活中有不同的「器」。器能盛納萬物，美的形制與好的內容相得益彰；器能助人成事，有利器方成匠心之作；有一種「器」叫器量，相容並包，彰顯才識氣度；有一種「器」叫國之重器，肩負榮光，成就夢想……

【江蘇卷：以「語言」為主題】

花解語，鳥自鳴。生活中處處有語言，不同的語言打開不同的世界，比如雕塑，基因等都是語言，還有有聲的、無聲的語言。語言豐富生活，演繹生命，傳承文化。

【浙江卷：浙江精神與浙江人】

在與時俱進的浙江文化滋養下，代代浙江人書寫了一個又一個浙江故事，創造了一個又一個浙江傳奇。作為浙江學子，站在人生新起點，你有怎樣的體驗和思考？

不少網友在看完今年的題目後，紛紛留言表示，「還好自己已經畢業」、「感覺當年參加的是假高考」、「看完題目想移民」、「還好我早考、否則可能連學校都沒有」、「對2020年高考作文感到恐慌」。

(中時電子報)