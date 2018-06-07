台南今年出現日本腦炎首例 6、7月流行高峰莫輕忽

2018年06月07日 16:17 中時 曹婷婷

台南市衛生局已前往高風險環境周邊懸掛捕蚊燈，進行誘捕病媒蚊等防治措施，加強附近民眾衛教宣導。(台南市衛生局提供)

台南市出現今年首例日本腦炎確定病例，歸仁區59歲民眾5月21日出現高燒、倦怠，5月27日因意識不清轉入新樓醫院加護病房，6月6日經衛生福利部疾病管制署綜合研判結果為日本腦炎，經衛生局調查，個案平日活動地點以住家附近為主，住家對面即為水稻田，鄰近豬舍，衛生局已前往高風險環境周邊懸掛捕蚊燈，進行誘捕病媒蚊等防治措施，加強附近民眾衛教宣導，同時提供居住歸仁區民國57年前出生尚未接種日本腦炎疫苗之民眾免費接種日本腦炎疫苗1劑。

衛生局陳怡局長表示，台灣自民國57年起，新生兒已全面施打日本腦炎疫苗，而在民國57年以前出生的人多半都沒有接種過疫苗，建議歸仁區57年前出生之民眾儘快至轄區衛生所免費接種，以提升自身保護力。

依疾病管制署歷年流行病學資料顯示，台灣日本腦炎病例主要發生於每年5月至10月，6、7月為流行高峰。國內傳播日本腦炎病媒蚊主要為三斑家蚊、環蚊家蚊和白頭家蚊，日本腦炎病媒蚊主要孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏與黎明時段，而豬為病毒的主要增幅宿主。

台南市衛生局也提醒，日本腦炎者可能會出現急性神經症狀，如發燒、頭痛、意識障礙、嘔吐、頸部僵硬、抽筋、肌張力異常、腦膜刺激症狀及精神症狀（譫妄、意識不清）等，嚴重者可能導致死亡，致死率達20-30％，感染日本腦炎容易遺留嚴重的神經性或精神性後遺症。日本腦炎目前尚無治療藥物，疫苗接種是最有效的預防方法，通常小孩及老人感染後較容易發生臨床症狀。

台灣自106年5月22日起改採用細胞培養之日本腦炎活性減毒疫苗，目前整年提供疫苗接種，年滿15個月的幼兒，應接種第1劑，間隔12個月再接種第二劑；成人若居住或工作場所鄰近豬舍、其他動物畜舍或病媒蚊孳生地點或旅遊民眾，有感染之虞的成人，其未曾接種或接種史不明者，亦建議自費接種。

衛生局呼籲，預防日本腦炎個人防護措施很重要，應儘量避免在病媒蚊活動的高峰期，就是黃昏及黎明時分於豬舍、其他動物畜舍或病媒蚊孳生地點附近活動；在戶外活動時應穿著淺色長袖衣褲，避免蚊子叮咬，或使用衛生福利部核可防蚊藥劑，家中門窗安裝紗門紗窗，並於睡覺時使用蚊帳。

(中時 )