無人車上路測試　預計年底開放

友善列印
中時

無人載具已是全球發展趨勢，國內無人巴士卻受限於法規，不能在道路上測試，多次引起「跟不上時代」的質疑，交通部今日預告修正《道路交通安全規則》，制定「自動駕駛車輛申請道路測試作業要點」，規定車輛須有試車牌照、車身標示，且每輛車至少有1名隨車人員，且不能有重大事故紀錄，預計年底公告上路。

交通部預告修正《道路交通安全規則》第20條，無人車實際上路前要經過申請、領試車牌，車身要標示「自動駕駛測試車」的字樣，若未領牌就上路，可罰3600元至10800元，並沒入該車輛。

交通部路政司表示，無人車上路測試前，應透過媒體公布測試路線與時間，先讓其它駕駛有準備，若測試車輛發生事故，應立即暫停測試，進行調查，在事故發生後10天內提出報告，否則將終止已核准的測試。

至於無人車申請的路段和時段，可由測試者自行提出，由交通部及地方政府審核進行兩階段審核，上路測試的車輛要先在封閉場域測試過，取得證明才會通過一般道路測試的申請。

此外，每輛車至少配置1名隨車操控人員，該人員須持有駕照3年以上，並通過公司內部訓練，熟悉車輛操作及緊急應變，不得有酒駕、藥物濫用、藥物成癮及重大交通事故等紀錄。

路政司強調，測試車輛還必須裝設資料紀錄器，記錄日期、時間、座標、車速、自動駕駛開啟或關閉、轉向控制、煞車、加速度、自動駕駛期間等資訊，若發生事故或故障，應保留事發前6分鐘行車影像，及前30秒、後10秒駕駛資訊至少3年。

(中時 )

台南今年出現日本腦炎首例 6、7… 張花冠贈親筆畫作給日本新潟空港

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。