無人車上路測試　預計年底開放

2018年06月07日 16:22 中時 陳祐誠

無人載具已是全球發展趨勢，國內無人巴士卻受限於法規，不能在道路上測試，多次引起「跟不上時代」的質疑，交通部今日預告修正《道路交通安全規則》，制定「自動駕駛車輛申請道路測試作業要點」，規定車輛須有試車牌照、車身標示，且每輛車至少有1名隨車人員，且不能有重大事故紀錄，預計年底公告上路。

交通部預告修正《道路交通安全規則》第20條，無人車實際上路前要經過申請、領試車牌，車身要標示「自動駕駛測試車」的字樣，若未領牌就上路，可罰3600元至10800元，並沒入該車輛。

交通部路政司表示，無人車上路測試前，應透過媒體公布測試路線與時間，先讓其它駕駛有準備，若測試車輛發生事故，應立即暫停測試，進行調查，在事故發生後10天內提出報告，否則將終止已核准的測試。

至於無人車申請的路段和時段，可由測試者自行提出，由交通部及地方政府審核進行兩階段審核，上路測試的車輛要先在封閉場域測試過，取得證明才會通過一般道路測試的申請。

此外，每輛車至少配置1名隨車操控人員，該人員須持有駕照3年以上，並通過公司內部訓練，熟悉車輛操作及緊急應變，不得有酒駕、藥物濫用、藥物成癮及重大交通事故等紀錄。

路政司強調，測試車輛還必須裝設資料紀錄器，記錄日期、時間、座標、車速、自動駕駛開啟或關閉、轉向控制、煞車、加速度、自動駕駛期間等資訊，若發生事故或故障，應保留事發前6分鐘行車影像，及前30秒、後10秒駕駛資訊至少3年。

(中時 )