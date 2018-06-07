張花冠贈親筆畫作給日本新潟空港

2018年06月07日 16:27 中時 呂妍庭

張花冠致贈日本新潟空港「櫻綻森鐵」畫作，今7日舉辦捐贈儀式。（縣府提供）

張花冠致贈日本新潟空港「櫻綻森鐵」畫作，今7日舉辦捐贈儀式。（縣府提供）

現場民眾和旅客參與贈畫儀式。（縣府提供）

為感謝日本新潟縣年初來嘉義縣台灣燈會展燈的情誼，嘉義縣長張花冠親自飛往日本，今7日上午致贈新潟空港一幅「櫻綻森鐵」親筆畫作，由新潟空港株式會社代表取締役社長佐々木稔長代表接受，未來這幅繪出世界知名阿里山森林小火車的畫作，將永久掛置在空潟空港貴賓室。

新潟縣交通政策局長水口幸司、新潟空港社長佐々木和遠東航空經理陳玟玲等人1月9日曾來嘉義縣參訪，張花冠親自接待並致贈「櫻綻森鐵」畫作，並邀請新潟前來2018台灣燈會展燈。隨燈會結束，張花冠近日展開日本考查行程，7日並在新潟空港舉行「櫻綻森鐵」贈畫儀式，新潟縣廳代表吉田小姐和遠東航空經理陳玟玲應邀觀禮，吸引不少旅客觀賞這場台日友好交流的畫作揭幕儀式。

張花冠指出，2年前因為得了重感冒「失聲」，有一段期間無法出門，只能在家養病，便開始以嘉義縣的人物地產景不同特色為主角，寄情於作畫，尤其最近還聽說一位出身於新潟的105歲人瑞畫家後藤初津73歲才開始學畫，81歲開畫展，後藤奶奶的精神令人佩服，她和後藤奶奶有個共同點，都是以故鄉的記憶作為繪畫的原點，繪畫讓她們永遠保有創新的動力與能力，只要有想做的事，立刻去挑戰，「永不放棄（Never Give up！），這也是她能爭取到台灣燈會主辦權的重要因素。

佐々木社長表示，1月前往嘉縣參訪時，張花冠特別介紹嘉縣的人文觀光、產業與農業，令他印象深刻，也促成新潟縣在台灣燈會展燈，他深信雙方未來一定會有更好的發展，尤其他發現張花冠很會繪畫，新潟空港很榮幸能獲贈畫作，他會更加珍惜兩縣的友好情誼，並加強促進雙方在各方面的實質交流。

(中時 )