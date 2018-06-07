傅達仁生命倒數 雷倩反對、乾兒子李恕權及時趕到

雷倩尊重傅達仁的選擇。（圖／中時資料照片）

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中時電子報
傅達仁分享乾兒子李恕權最後一刻趕來找他。（圖／取自傅達仁臉書）

86歲前體育資深主播傅達仁罹患胰臟癌末期，今(7日)將在瑞士執行安樂死，他的元配鄭貽女兒雷倩今接受媒體專訪，身為虔誠基督徒的她對傅達仁一心尋死的舉動仍無法百分之百贊同，坦言站在自己的角度絕對是反對，但尊重傅達仁的決定。

傅達仁走進安樂死小屋 最後身影留遺言：這仗一定要打！

傅達仁2016年推出自傳時曾舉行「生前追思會」，邀來200多名親友團聚，鄭貽和已故前夫雷學明所生女兒雷倩也到場，雷倩當時強調，就基督徒教義來說是禁止自殺，因此她個人立場是不贊成傅達仁尋求安樂死，她曾多次和傅達仁溝通，最後決定尊重他為重症病患發聲、倡議的熱血。

如今傅達仁生命進入倒數，據《自由時報》報導，雷倩稍早開腔仍表示維持同樣看法，反對安樂死，她透露自己仍有關心傅達仁，但因為這是傅達仁的個人選擇，她也無法介入，直言：「但我跟傅達仁沒有關係，我姓雷，不會去干涉他」。

而即將進行安樂死的傅達仁，稍早在臉書分享最後一刻和乾兒子李恕權見到面，兩人難過相擁，傅達仁說：「感謝主我的乾兒子 蚱蜢 李恕權，及時趕到，陪我，他將和我們一齊在現埸唱歌，點蠟燭，聖靈充滿、謝主恩典！」

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(中時電子報)

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