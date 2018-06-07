照顧好自己才能照顧家人 民團辦故宮喘息之旅

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中時

為了提醒家庭照顧者「喘息」的重要性，中華民國家庭照顧者關懷總會與國立故宮博物院共同合作，於今（7）日帶領難得外出的50多位家庭照顧者，免費參觀故宮博物院，重溫參訪故宮的記憶，暫時放下煩憂。

家總指出，全國約76萬失能、失智長者與身心障礙者，多數仰賴家人照顧，平均長達9.9年，每天照顧約13.6小時，照顧家人不僅承受勞動負荷大、睡眠不足，尤其見到摯愛家人失能、失智，逐漸走向凋零，內心的煎熬極大。

為了讓這些照顧者「喘口氣」，家總秘書長陳景寧提醒，在照顧之虞也別忘「喘息」，讓身體獲得休息，此外，也要隨時補充心靈正能量，這次故宮之旅喚起了家人過往的美好回憶，身處浩瀚的歷史文物中，也因此轉換空間、轉換了心情。

照顧者Jane Li表示，幼稚園大班時，父親第一次帶自己到故宮，看到翠玉白菜、肉形石，而今換成自己照顧爸爸；照顧者李佩蓉說，最難忘的一次是陪伴退休後的公婆參觀故宮，他們過去因工作關係，曾陪同許多外賓參觀故宮，但年事已高的公公走完第一個展廳，就無法再前進，讓人有些感傷。

家總提醒，長照2.0依受照顧者失能程度，核定家庭照顧者每年約3萬兩千元至四4萬8千元的補助額度，可使用於居家喘息、機構喘息、日間照顧中心喘息、小規模多機能夜間喘息、巷弄長照站臨托等五種類型的喘息服務，「照顧好自己，才能照顧好家人」。

(中時 )

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