颱風前一晚視訊會議 桃園、台中表支持

2018年06月07日 16:47 中時 鄭舲

氣象局宣布從今年開始，在颱風前一日晚間7點將與地方進行「縣市颱風視訊會議」，針對颱風動向、影響時程及風雨預估等重要資訊進行說明，以供縣市長判斷是否放颱風假及救災應變的依據。桃園市長鄭文燦、台中市長林佳龍對氣象局新措施都表達肯定，希望中央地方共同合作，做出更正確判斷。

行政院發言人徐國勇說，任何對颱風的預判，能夠讓縣市首長得到更精確的訊息是很重要，氣象局也做了許多有關颱風預測的相關改善設備，例如超級電腦，盼提供更精確訊息給縣市首長了解。最重要的是可預先做些防範，尤其像突發性土石流，必須有更精確判斷，把資訊提供縣市首長是好事。

鄭文燦說，颱風假的決定要有科學依據，根據氣象局資料判斷，所以若氣象局資料能很準確，可靠範圍能明確一點，當然有助於判斷。鄭文燦指出，放不放假要考慮氣候、交通等各單位情況，有一定標準，「從我過去3年半經驗，我是很精準做氣象判斷跟是否放颱風假。」他認為7點鐘應該是一個比較好的時間，如果太晚，怕會影響一般市民預估。

林佳龍則說，台灣向來是複合式災害挑戰比較大的地方，像颱風往往也會引發水災或電塔倒塌等問題，所以資訊整合跟運用非常重要。行政院在災害防救方面能推動資訊智慧運用，在災防第一線的地方政府非常支持。

林佳龍說，災害發生時常第一時間就要進駐災害應變中心，透過視訊即時掌握災害資訊，透過科技、雲端資訊整合即時預防應變。例如運用無人載具進入颱風圈或周邊環境，即時把訊息告知市民，只有全民都擁有這些資訊時，才能趨吉避凶，而不是只有政府瞎子摸象。

林佳龍也提到，過去在放颱風假時，運用區域聯合治理概念，橫向做區域集體的討論與決定，才不會造成民眾需要跨縣市上班上課的困擾。如果中央政府能給更多資訊片段，就能快速反應狀況，所以中央地方合作也相當重要。

(中時 )