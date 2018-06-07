傅達仁安樂死 梁修身：敬佩他的勇氣也不捨

2018年06月07日 16:39 中時 洪秀瑛

梁修身（左）開心兒子演出的電影《請愛我的女朋友》獲獎。（洪秀瑛攝）

前體育主播、籃球國手傅達仁今（7日）台灣時間傍晚左右將在瑞士尊嚴機構執行安樂死，引起大家關注。70歲的導演梁修身今在廈門、平潭出席「第10屆海峽影視季」活動，被問到傅達仁將執行安樂死，他認為這決定是自己給自己宣判死刑，滿殘忍的，「重要的是他願意這樣，也讓我們敬佩他的勇氣」，他說這和病重走掉一樣，讓大家心裡都充滿不捨。

梁修身表示，傅達仁不只是體育主播，也曾經是籃球國手、教練、新加坡國家隊教練，因為他自己喜歡籃球，所以很清楚傅達仁豐富經歷，「我想每個熱愛籃球的人都感到不捨，他既然已經做決定，祝福他快樂的在另一個地方享受他的選擇」。

死亡是每個人必經過程，未來想選擇什麼方式？梁修身說目前還沒有想法，同時也提醒自己更應該要注意自己的健康，他因為愛打籃球，膝蓋的半月狀軟管破裂，數月來，下樓走路時很不舒服，最近將到醫院做軟骨微創手術；對於傅達仁極力推動的安樂死法案，梁修身認為推動安樂死法案還必須經過一番討論、讓更多人認識較適宜，「就像海葬、樹葬，剛開始也很多人不能接受」。

★再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時 )