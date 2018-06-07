草屯玉荷包、葡萄進產季 每斤70元 農會籲多消費

▲草屯九九峰山下的荔枝與葡萄，因日月溫差大，土壤、水質俱佳，所產品質也最好。（楊樹煌攝）

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▲草屯九九峰山下平林地區的荔枝園，滿園結實纍纍。（楊樹煌攝）
▲玉荷包荔枝因果實呈長橢圓型，外觀形如荷包、果肉如白玉，稱為玉荷包。（楊樹煌攝）

草屯鎮九九峰平林地區的荔枝與葡萄，是南投縣最大產區，目前正值玉荷包荔枝與紫晶葡萄產季；受氣候影響，今年產量略減，但價格未漲反跌，讓果農都叫苦不已；草屯鎮農會籲請民眾能力挺農民，多消費在地品質最佳水果。

夏天是荔枝、葡萄盛產季，中部地區以草屯鎮九九峰山下的荔枝與葡萄，因日月溫差大，土壤水質非常適合，因而所產品質最佳，深受消費者喜愛，此時荔枝與葡萄售價都一樣，每斤只賣70元而已。

依草屯鎮農會統計，草屯鎮九九峰山下的荔枝栽培面積約480公頃，最大產地是平林，占約250公頃；品種以黑葉最多，約占60％、玉荷包約30％、糯米約10％。

74歲的果農洪忠義表示，目前是草屯平林玉荷包盛產季，玉荷包因果實呈長橢圓型，外觀形如荷包、果肉如白玉，稱為玉荷包，特色是果核扁小、果肉多、且Q、又結實、多汁，是台灣現有荔枝品種之冠；另平林的紫晶葡萄也是汁多、甜美、肉Q彈，要品嚐現在是最佳時機，且價格便宜，每斤只70元，歡迎民眾以電話049-2571988訂購、宅配到家。

(中時 )

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