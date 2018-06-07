發展數位經濟 賴清德：盼2025年寬頻覆蓋率達90％

2018年06月07日 16:51 中時 鄭舲

行政院長賴清德今天出席由天下雜誌、西門子公司、德國在台協會、德國經濟辦事處和台灣永續能源研究基金會主辦的「2018台灣永續峰會：引領數位轉型」活動，賴清德致詞時表示，台灣要發展數位經濟，希望2025年數位普及率要達到80%，寬頻覆蓋率達90%，同時也要落實人才培育，建立有利的法治環境，延攬國際級人才到台灣。

賴清德表示，德國的科技進步，經濟蓬勃發展，不管是能源轉型方面核能將在2021年除役、工業4.0在2011年公布率世界之先，在國際上都是領導型國家，台灣和德國在智慧永續、能源轉型的合作，對台灣非常重要，幫助也很大。

賴清德說，今天的題目談論台灣經濟轉型，也就是數位經濟，非常重要。行政院也相當重視，推出創新經濟發展計畫（DIGI+方案），首要工作就是做好基礎建設，預計2025年數位普及率達80%，寬頻高速率達2Gbps、覆蓋率90%；目前台灣個人或家戶上網比率82%，行動上網比率80%。

賴清德說，其次是人才培育。政府希望從正規教育學程落實，讓小學、國中、高中有數位生活概念，大學、研究所應該隨著國家發展方向，在學程方面有所突破。行政院也提出《學位授予法》，賦予學校更大的彈性空間，強化跟產業的合作，讓畢業學生減少學用落差。

賴清德表示，政府也非常歡迎國際人才到台灣，立法院已修正通過《產業創新條例》，讓公司更有機會延攬國際級人才，他也歡迎西門子、微軟等國際級公司到台灣投資駐點，跟台灣產業結合，最終能讓台灣產業數位化，也讓數位能夠產業化。

賴清德更提到，要建立有利於數位經濟發展的法制環境，譬如金融沙盒、無人載具科技創新實驗條例等新法律，無非是要創造更好的數位空間，讓人才和企業好好發揮。

賴清德說，過去幾十年台灣第一階段的經濟發展，是靠成千上萬的中小企業帶著007皮箱，到世界各國爭取訂單，打下經濟奇蹟，並孕育出不同產業。下個階段希望讓新創業者，讓有理想、抱負和創意的年輕人，可以運用人工智慧、物聯網、雲端運算或無人車等新技術，嫁接出各種生活運用產業，讓城市成為智慧城市，讓政府成為智慧政府，讓數位經濟得以發展，也讓台灣成為智慧的國家。

(中時 )