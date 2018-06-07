小孩開冰箱出憾事 喝到不該喝的「水」

馬偕兒童腸胃科主任陳偉燾提醒，家長不要使用飲料瓶分裝鹼水，以免發生誤喝憾事。（陳志祥攝）

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端午佳節將至，每年到了這個節日前後或多或少發生小孩誤食製做鹼粽的鹼水，1位2歲多的小寶自行打開冰箱，看到未封口的飲料瓶就拿起來喝，結果喝到了鹼水，經過3周治癒後，不料半年後出現食道狹窄，經由食道重建手術才徹解決問題。

冰涼口感的鹼粽淋上糖漿或蜂蜜，好吃又消暑，深受民眾喜愛，不過，誤食鹼粽的鹼水（油）就不好過了，馬偕醫院兒童腸胃科主任陳偉燾指出，鹼性的腐蝕性比酸性嚴重、而且傷得更深層，尤其鹼水沒嗆味也不難入口，一旦進入口腔、食道與胃才知厲害。

鹼水（油）屬於強鹼，無色無味，常被裝在塑膠瓶備用，如果沒有明顯標示或放在高處，誤食風險大，陳偉燾說，強鹼在臨床上併發症的觀察期長達6到10個月。

陳偉燾收治2歲多的小寶誤把鹼水當成飲料喝下去，造成食道與胃的灼傷，住院3周出院，追蹤半年後仍有嘔吐發生，以胃鏡發現食道狹窄後遺症，2次擴張術無效，才進行食道重建手術，從此不再吞嚥困難與嘔吐。

陳偉燾提醒家長要將鹼水收藏好，切勿使用飲料瓶子分裝，以免天熱小孩一開冰箱而發生憾事。食道若遭強鹼侵蝕，輕則灼傷、嚴重者可能小寶一樣，造成食道潰爛、狹窄，併發的後遺症需要手術才能恢復正常進食。

學齡前兒童正值好奇心旺盛，可是不會分辨危險物品，陳偉燾表示，他還碰過製造手工肥皂的媽媽，將鹼水放在身旁，可是2歲的小孩靠近用手一摸放入嘴巴，來不及阻止，還好只是口腔周圍輕微灼傷，住院3天出院。

陳偉燾提醒，誤食強酸、強鹼切記不要催吐或灌食大量清水與牛奶，不僅容易嗆傷肺部、也會產生二度腐蝕食道或胃，甚至穿孔破裂，最多只能喝250cc水稀釋，並趕緊送醫。

(中時 )

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