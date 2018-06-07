降雨少 嘉明湖「變瘦了」

2018年06月07日 17:02 中時 楊漢聲

去年滿水位的狀況。（嘉明湖熊出沒企業社粉絲團提供）

高溫炎熱，降雨稀少讓農民叫苦連天，不只平地缺水，連山區也降雨稀少，被稱為天使的眼淚的嘉明湖也「變瘦了」水位明顯下降，只剩下6分滿，網友戲稱「嘉明湖減肥成功變成1顆荷包蛋。」

今年梅雨季節延後，台東地區雨量相較往年減少許多，前幾日雖有降雨，但卻杯水車薪難解旱象，在南橫公路海拔3310公尺的嘉明湖也因此「變瘦了」，水位下降。

臉書「嘉明湖熊出沒企業社」粉絲團的高山協作員邱冠中表示，他長期在嘉明湖擔任揹工，第一次看見嘉明湖水位那麼低，大約只剩下5至6分滿，雖然前幾天有些許降雨，但因為持續時間不長，水位並沒有提升許多。

邱冠中強調，去年嘉明湖水位曾經一度全滿，嘉明湖水位要全滿需要有颱風或是連續2日下豪大雨才會有可能有滿水位的情形，但無論幾分滿都無損嘉明湖的美麗，歡迎民眾上山一探天使的眼淚。

嘉明湖位於中央山脈陵線上，海拔3310公尺，滿水位時，湖面長約120公尺，寬約80公尺，深約35公尺，被稱為天使的眼淚；另外，嘉明湖因為美麗湛藍的蛋型湖景致，吸引大批登山客朝聖，為管制失控的登山人數，林管處祭出入山需申請床位、床位收費及冬季封山等新措施。

(中時 )