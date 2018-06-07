粉紅佩佩豬將現身！今年福隆沙雕季白天夜晚吸睛

風靡小朋友的Peppa Pig粉紅豬小妹也現身在沙雕季的作品中。（福容大飯店提供）

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福隆夜間沙雕展五光十色，讓夜晚的沙灘也迷人。（福容大飯店提供）

2018福隆沙雕季自4月21日開展至今，已累積超過13萬人次，其中的沙雕作品中也有風靡小朋友的Peppa Pig粉紅豬小妹，主辦單位更將在10日下午3點邀請Peppa Pig粉紅豬小妹於福容大飯店福隆大廳內舉辦見面會，要帶大小朋友們一起開心唱跳，還有精美小禮物要送給粉絲們。另外，主辦單位還提供50組粉絲能和粉紅豬小妹近距離合照，只要在活動當日下午2點10分前，至福隆海水浴場彩虹橋旁有得吃商店排隊領取到號碼牌就有合照資格，並能獲得相關周邊商品。

主辦單位為增加活動可看性，才斥資百萬首創夜間沙雕展，在6月1日至7月15日的45天的展期中，天天上演光雕投影秀，每天晚上7點到9點開放參觀。高達10公尺的主雕「顛倒」以光雕投影方式，融合周圍國際沙雕作品光影耀動，與磅礡的音樂節奏互相搭配，給遊客視覺和聽覺的震撼，並結合場域內多變的LED投射燈，不定時的色彩變化，讓民眾彷彿在夜間航行冒險，穿越一座座的沙雕島嶼來到主雕「顛倒」一探奇觀，讓夜晚的福隆海灘也美麗。

若想讓海灘沙雕之旅更愜意，也可考慮住宿1晚。位於福隆海水浴場旁的福容大飯店福隆順勢在即日起至9月30日推出「放縱一夏」1泊2食住房專案，每房每晚6899元起，除有早餐、晚餐及夜訪沙蟹體驗活動外，周一到周四期間入住，再加贈下午茶及宵夜兩客（Room Service服務）；此外，入住前14天付訂可享免1成的早鳥優惠價。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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