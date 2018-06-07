農委會譴責假新聞 要求國民黨向農民道歉

農委會副主委陳吉仲表示，最近有人以移花接木或扭曲事實方式製造假新聞。（廖德修攝）

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農委會下午召開記者會，副主委陳吉仲表示，最近有人運用社群網路，以移花接木或扭曲事實方式製造假新聞，農委會公開嚴厲譴責這種傷害農民的惡質行為；而且認為有一些圖文是來自國民黨南投縣黨部「文青工作會」，因此陳吉仲要求國民黨向農民道歉，否則農委會將依照相關法規辦理。

農委會說，今年夏季水果盛產，各界與消費者齊心幫助農民去化順暢產銷之際，卻有另一群人運用社群網路，以移花接木或扭曲事實方式製造假新聞，讓農民產生擔心與恐慌。陳吉仲提醒網友，這種散佈假新聞的行為恐已涉及違反《農產品市場交易法》第6條，請民眾不要觸法以免受罰。

陳吉仲說，近日社群媒體假新聞猖獗，不久前一張卡車載著滿滿鳳梨倒進水裡的照片，明明是大陸廣東省湛江市徐聞縣的事件，卻被移花接木說成是國產鳳梨沒有人要只好倒掉，令本土鳳梨農感到恐慌，擔心影響產銷。

而最近一張媒體人李慧宜女士在民國96年採訪的舊新聞照片，竟也被拿來製成假新聞，說高雄旗山美濃有大量香蕉遭到棄置，政府還封鎖新聞云云，該照片不只在蕉農之間引起恐慌，擔心價格受到影響的農民紛紛傳給農政官員與民意代表查證真假。

為了安定農民情緒，陳吉仲說，這些假新聞出現的時候，雖已第一時間發布新聞回應，並製作圖卡透過社群網路轉傳，但假新聞的傷害已然造成，因此仍有必要公開駁斥，以消除農民心中的疑慮。

針對接連實施香蕉價格穩定措施的效果，陳吉仲強調，經過農政單位與地方政府、農民團體、通路業者共同努力，以及消費者的支持，目前台北農產香蕉批發均價上升到每公斤13元，將繼續朝向每公斤15元目標努力，以照顧蕉農。

此外，去年10月多位支持農業的立委在立法院發起「香蕉的101種吃法」行銷活動，戴著手套製作香蕉手捲後直接拿起食用供媒體拍照，也被網友惡意攻擊。陳吉仲說，這種帶有仇恨意味的手法，不只對出席的來賓不公平，對生產香蕉的農民更是直接的傷害。他指出，惡意製造、散佈假新聞，恐構成「妨害市場供需平衡或合理價格形成」，該會將依法進行追查，網友不要以身試法。

(中時 )

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