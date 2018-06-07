瑪喜樂建新園區辦慈善餐會 公所、在地企業來相挺

2018年06月07日 17:24 中時 鐘武達

瑪喜樂基金會為協助更多身障朋友學習技能與就業，規畫在5年內建設新園區，目前資金缺口達7200萬元，基金會15日將在二林鎮尚將美食會館舉辦慈善餐會並義賣身障藝術家作品募款，鎮長張國棟與多家在地企業全力相挺，7日更齊聚號召各界踴躍加入這項「愛心股東」的行列。

基金會執行長林玉嫦表示，瑪喜樂基金會長期都在陪伴身障者家庭，深知身障朋友謀生的難處，為了協助他們自立，甚至從依賴者變成貢獻者，決定為開拓更大的「漁場」，不僅給魚、提供釣竿，還要教他們釣魚及賣魚。

新園區將設在二林鎮舊趙甲，規畫有提供身心障礙者就業及職業訓練的場域，還有中輟生自立家園、日間照顧等，將幫助不同的弱勢者獲得更多元的支持與改變生命的契機。

7200萬的建設資金缺口，基金會除了透過慈善餐會，還將以認養空間、喜樂磚、愛心撲滿與愛心股東等方式來募集，15日晚上的慈善餐會，口足畫家張永銘、陶藝家許宗煥也將提供作品義賣。

瑪喜樂基金會7日在尚將美食會館為慈善餐會暖場，張國棟、二林農會與力麗、力鵬、富味鄉、饗城、太平洋房屋等在地企業代表及喜樂志工齊聚力挺，總計除了當場認購75桌餐券，更呼籲各界踴躍共襄盛舉，幫助喜樂新建園區早日落成啟用。

(中時 )