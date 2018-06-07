中火引爆藍綠交鋒！林佳龍指監委倒果為因

台中市議會民進黨團召開記者會，抨擊藍營監委「倒果為因」，引用錯誤資料「做賊喊捉賊」！（陳世宗攝）

友善列印
中時
國民黨市長參選人立委盧秀燕（左六）反諷說，市府如同「小偷被抓，抗議不公，還指警察有顏色」，讓人無言。（陳世宗攝）

監察委員仉桂美，章仁香調查公布，台中市政府要求中火減煤20萬噸，對空汙改善無實質意義，7日引爆藍綠攻防！台中市長林佳龍指監委引用數字錯誤、倒果為因；國民黨市長參選人立委盧秀燕反諷說，監委調查結果和市民感受一樣，市府如同「小偷被抓，抗議不公，還指警察有顏色」，讓人無言。

台中市政府環保局7日舉行記者會，指監察院錯引數據誤稱市府近年要求中火減煤「對空汙改善並無實益」。環保局長白智榮、新聞局長卓冠廷說，中火在市府要求下今年至少減煤172萬噸；監委引用錯誤假設、數據，導出只減少20萬噸的錯誤結論，籲監委查案應明察事實並本於專業。

林佳龍指出，台中生煤管制自治條例，在他任內推動，相信努力與成果市民看得見；空汙改善是全民的事，如同跑馬拉松要自我挑戰，希政府民間一起努力。

國民黨立委盧秀燕、顏寬恒與市議會黨團舉行記者會，表示感謝監院公正調查，證明藍營質詢市府減煤打假球確有其事；呼籲林佳龍誠實面對空汙議題。針對台中市環保局長、新聞局長大動作舉行記者會，反批監委錯誤假設、錯誤數字、錯誤結果，還質疑兩監委有特定立場，表達嚴正抗議。

盧秀燕反諷說，監察院對下級政府監督具有公權力、沒有分顏色，市府反批監委有政黨的色彩，無異是「小偷被警察捉了以後，反而指責警察有顏色之分，警察會很無言，監察院也會很無言」；她呼籲「林市長不要用嘴巴來對抗空汙」。

台中市議會民進黨團緊急舉行記者會，炮口與市府一致，譴責監察院引用資訊錯誤、倒果為因；並批國民黨立委盧秀燕接手惡意炒作，不提當年國民黨政府蓋中火，近30年執政從未減煤誤導民眾，有如做賊喊捉賊。國民黨籍市議員楊正中要求中火補助全體市民做身體健康檢查。

(中時 )

又一高教退場！高美醫專成第3所… 彰化醫院包「五彩活力粽」 老人…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。