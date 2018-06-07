馬拉松形象大使王麗雅以路跑認識台中

2018年06月07日 16:57 旺報 廖慧娟

岱宇國際林英俊董事長（左起）、形象大使王麗雅、台中花博吉祥物歐米馬、台中市林佳龍市長、運動局王慶堂局長出席報名啟動儀式。（岱宇國際提供）

伊林娛樂運動名模王麗雅今天（6月7日）現身台中，與台中市長林佳龍一起出席中台灣最具指標性的第6屆岱宇台中國際馬拉松報名啟動儀式；她認為，透過路跑，可以更認識一個城市：「這次用跑者身分擔任馬拉松形象大使，希望跟大家一起用跑步認識不一樣的台中。」並強調為運動能刺激腦內啡，可以紓壓，「運動就是愛自己，你如果愛自己，就不會沒有時間運動。」

第6屆岱宇台中國際馬拉松11月4日開跑，即日起開始報名。熱愛運動的王麗雅，曾在美國、加拿大等地參加城市路跑，深有感悟。她表示，透過路跑搭車風景可能一晃就過去，可是跑步不一樣：「用跑的印象可以更深刻，我之前路跑的時候，沿途的居民賣力的宣傳家鄉，你會更認識這個城市。」此外，路跑結束還會有證明完賽的獎牌做紀念，讓旅行變得更別具意義。

林佳龍致詞時，表示岱宇台中馬拉松今年已是第6次舉行，這次路跑的路線串連台中知名景點，跑步的同時，還能看到歌劇院、秋紅谷、望高寮、彩虹眷村等城市地標。

，王麗雅上個月才和朋友到台中旅遊，她特別推薦柳川、審計新村、彩虹眷村等地：「台中朋友說，柳川以前是大水溝，現在整治的很美，晚上還有漂亮的燈飾，白天晚上都好看；審計新村是老房子，很多文青設計的小店，獨特的風味吸引很多人來拍照、喝咖啡，真的很棒。」

至於這次路跑會經過的彩虹眷村，王麗雅也沒錯過，她說「透過牆壁的畫，我覺得可以感受到筆觸、溫度，有幸福的感覺。」也透露，意外發現台中的控肉非常好吃：「台中人非常會做控肉！皮很肥又Q，我筷子一夾就斷掉，是那種吃完嘴巴會黏黏的。當然絕對不能忘記逢甲夜市，每攤都要吃一下。」

岱宇台中國際馬拉松主辦單位表示，本屆賽道路線已通過「IAAF-AIMS 賽道認證」，跑者完賽成績同時獲得國際賽事認可。

(旺報 )