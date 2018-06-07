彰化醫院包「五彩活力粽」 老人家重溫家的味

彰化醫院護理之家7日舉辦包粽子活動，院長謝文淮陪伴老人家包「五彩活力粽」。（鐘武達攝）

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彰化醫院營養室調配的「五彩活力粽」，包含5種不同顏色的肉與蔬菜。（鐘武達攝）

彩色的肉粽！端午節前夕，衛福部彰化醫院護理之家7日特別為長輩舉辦應景的包粽子活動，院長謝文淮更親自陪伴老人家體驗，以白米及紅藜麥取代傳統的全糯米，並以多種顏色的絞肉與蔬菜包製少油、少鹽、多纖維的「五彩活力粽」。

動手包著粽子，護理之家的阿公、阿嬤就像以前在家裡過節，現場充滿笑聲。90歲的蕭姓阿嬤說，10多年沒有包粽子，有點生疏，不過，很快就上手。85歲的吳姓阿公笑著說，他喜歡吃毛豆，「綠色」要包多一點。

謝文淮說，「五彩活力粽」是彰醫營養室推出好消化的粽子新口味，白米、紅藜麥1比1取代糯米，內餡則以白色的豆干及全瘦絞肉、黑色的香菇、紅色的胡蘿蔔、黃色的玉米筍、綠色的毛豆仁，而且是少油、少鹽、多纖維。

營養師周柏穎表示，市售的肉粽多重視口感，鹽份、熱量、油量都太高，且使用的糯米不好消化，對腸胃是負擔，白米及紅藜麥製成的粽子，白米比較容易消化，紅藜麥則還具抗氧化性及高纖維的特點。而內餡是以全瘦的絞肉取代肉塊，少油脂，植物性蛋白質豆干取代蛋黃，少熱量，且只加少量的鹽，再以少量的油炒過，熱量低，也方便老人家咀嚼。

周柏穎提醒說，老人家吃粽子要細嚼慢嚥，三高族群及腸胃不好的人最好少吃，即使是一般人，1天也是吃1個就好，並搭配燙青菜當成正餐，不要當成點心。

(中時 )

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