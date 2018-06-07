肝基會主動出擊 偏鄉C肝治癒率25％

2018年06月07日 17:04 中時 陳志祥

今年四月起，「肝病防治學術基金會」深入雲林、嘉義偏鄉推動B肝、C肝患者定期追蹤，以減少肝病惡化，成效不錯，目前每4位C肝患者就有1位可以完全治癒，主動下鄉的肝基會呼籲，身體無異狀也應定期檢查，以期有效提高偏鄉B肝追蹤率與C肝治療率。

肝基會在雲、嘉、台南及高雄4個分會串連全台40家以上的醫療院所與便利商店門市舉辦肝病篩檢，「肝基會」執行長楊培銘表示，13年來舉辦超過395場、近17.5萬人參與，從早期呼籲民眾主動篩檢、積極就醫，進而針對偏鄉肝病患者的無病識感、缺乏醫療資源與偏鄉交通不便等問題對症下藥。

肝基會不斷進化肝篩模式，主要是呼應政府推動健保補助C肝口服藥治療的政策，由專責醫師團隊主動下鄉，透過篩檢找出患者，提供各項協助縮短就醫路途，讓更多C肝患者能夠治癒C肝。

今年4月起，肝基會已在雲林、嘉義辦過8場醫療、總計有1087位B、C肝患者參與，B肝患者636位佔58.51％，由於B肝患者罹患肝癌是一般人的100倍且死亡率高，深入偏鄉及個管師主動聯繫，推動患者定期追蹤，減少肝病惡化比例。

另外，在雲林東勢、四湖、二崙、大埤與嘉義新港、溪口6鄉鎮，測得C肝基因型可評估治療共計133位，需要進一步追蹤，目前進行C肝治療評估66人，佔比高達53.65％，其中28.78％的19人符合健保用藥資格，亦即每4位C肝患者就有1位可以將C肝完全治癒。

肝基會透過主動下鄉呼籲身體無異狀也應定期檢查，有效提高偏鄉B肝追蹤率及C肝治療率，主因是嘉義四湖C肝病友必須換兩次客運才能到達醫院看診，而且因為車班少，往往白天出門晚上才回到家，加上直接搭計程車負擔不起車資，就醫不便是影響偏鄉民眾就醫原因。

(中時 )