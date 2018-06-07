岱宇台中國際馬拉松報名開跑 林佳龍邀響應運動及花博盛會

2018年06月07日 17:04 中時 陳世宗

台中市政府與岱宇國際慈善基金會合辦第六屆「岱宇台中國際馬拉松」，將於11月4日開跑！包括專業42公里全馬、21公里半馬、9公里健跑、3公里樂活組，途經台中市知名景點，活動並結合公益鼓勵回饋社會。市長林佳龍說，馬拉松與花博結合是很棒的城市行銷，歡迎各界共襄盛舉。

「岱宇台中國際馬拉松」記者會7日樓舉行，由瑪利亞社會福利基金會舞蹈開場，市長林佳龍、運動局長王慶堂、岱宇國際慈善基金會董事長林英俊、瑪利亞社會福利基金會執行長陳美鈴、伊林娛樂大中華區副總經理王影華等人出席。

林佳龍與活動大使伊林名模王麗雅、花博吉祥物歐米馬共同進行啟動儀式，宣布報名開跑。林佳龍說，岱宇台中國際馬拉松一年比一年精彩，途經國家歌劇院、秋紅谷、彩虹眷村、望高寮藍色公路等，參加者涵蓋國內外，各路好手在挑戰賽事之餘，也能飽覽台中之美。

林佳龍說，11月4日馬拉松開跑當天是花博開幕隔日，透過馬拉松與花博結合，將行銷台中市至全世界。伊林名模王麗雅表示，運動是最好的抒壓管道，也是愛自己的方式，沿途可享受美景，台中市的美食更是不能錯過，邀請大家來好好認識台中，體驗不同城市路跑。

運動局表示，岱宇國際馬拉松從2013年開辦以來，連續五屆賽事吸引高達8萬多名、逾31國多位運動好手參與；賽事當日跑者可自由決定捐贈回饋瑪利亞、弘道老人或癌症希望基金會。

(中時 )