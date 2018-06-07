代價龐大！美專家：北韓完全去核要花10年＋6千億

2018年06月07日 17:06 中時電子報 何宜玲

眾所矚目的川金會下週即將在新加坡召開，美國總統川普和北韓最高領導人金正恩可能針對北韓的核武計畫達成「正面結果」。針對這一個談判開端，美國軍事專家指出，要讓北韓境內達到完全棄核的話，將會是一個漫長的過程，至少需要長達10年的時間。而且廢棄核武的全部花費加起來，預估也要200億美元(約新台幣6000億元)，不管是時間或金錢，都需要付出相當高昂的代價。

根據《美國之音》(VOA)網站報導，美國華盛頓軍備控制協會執行主任金博爾(Daryl Kimball)預估，如果川普和金正恩12日在新加坡針對核武計畫達成協議的話，那麼北韓的漫長棄核過程至少得花上10年，加上200億美元的經費才能夠完成。

因為金博爾説，這部分最困難的工作還沒有開始，完全廢核仍有賴美國、南韓、日本、中國以及北韓各方共同、持續努力，才有辦法完成。

他解釋說，川普如果在會議中得到一個「正面結果」，那麼就意謂著各國開始解決北韓棄核問題的分歧即將展開。這是指針對要如何補助北韓的制裁，提供北韓經濟援助，以及如何讓北韓的安全得到保障等等具體問題。

經過近年來不斷測試研發，北韓預估至少擁有20-80個核彈頭、數個核子試驗加工場，以及上萬枚可從發射車和核潛艦發射的彈道飛彈等。

美國將針對北韓去核的步驟和進度，提出相應的制裁補助、經濟援助以及安全保障等。

(中時電子報)