荔枝椿象肆虐 僑光科大出動無人機噴藥

2018年06月07日 17:04 中時 陳淑娥

荔枝椿象是外來種沒有天敵，繁殖迅速十分可怕，以刺吸方式危害農作物。（陳淑娥攝）

台中僑光科大7日出動2台無人機，前往神岡荔枝園噴灑「有機植物皂素」。（陳淑娥攝）

農民（後者）心疼今年荔枝遭椿象大幅入侵。（陳淑娥攝）

台中市荔枝目前進入盛產期，卻因椿象大量繁殖致農民叫苦連天，台中僑光科大7日出動2台無人機，前往神岡一處荔枝園噴灑「有機植物皂素」，希望幫農民減少農作損失，不到10分鐘，荔枝椿象一隻隻窒息死亡掉落地面。

農民林助易表示，近年來自重的荔枝開始遭椿象侵襲，今年較去年更嚴重，椿象量甚至高達百倍，他趕緊將荔枝修剪不讓它茂盛結果，否則會吸引更多的蟲害。無人機業者許敦睿說，透過無人機噴灑「有機植物皂素」，不但不會汙染環境及荔枝，更能除掉惱人的椿象。

僑光科大副校長賴淑玲指出，學校榮獲教育部技職再造1800萬元計畫補助，擁有73台無人飛機，堪稱全台最大無人載具基地，其中造價50萬元的液劑灑藥植保機更有兩台。賴淑玲說，無人載具可節省40至60倍人力與100倍時間，市場需求量很高，希望未來能善盡大學社會責任，將新科技導入農業。

僑光科大致力於推廣無人機的應用與培訓，無人機除用於空拍，並可與多光譜攝影機結合做偵測及病蟲害防治，目前並與彰師大生物學系林宗岐老師合作紅火蟻及登革熱偵測與防治。

荔枝椿象是外來種沒有天敵，繁殖迅速十分可怕，以刺吸方式危害作物，主要棲息在荔枝、龍眼、台灣欒樹、無患子等樹上，這些正巧也是校園、一般住宅常見樹種，對學生及住戶居民更是一大威脅。

(中時 )