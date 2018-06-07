「不老健身房」驗收成果 老人家大秀「不老鮮肉」

埔心衛生所不老健身房開辦10個月，7日舉辦「抗老化肌肉秀」活動，現場大家一起做運動。（鐘武達攝）

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彰化縣衛生局7日驗收埔心鄉社區老人家在衛生所不老健身房訓練肌肉的成果。（鐘武達攝）
埔心鄉社區老人家展現在不老健身房訓練肌肉的成果。（鐘武達攝）

彰化縣埔心鄉衛生所「不老健身房」提供社區長輩練身體，衛生局7日舉辦「抗老化肌力秀」驗收成果，在縣府代理機要祕書陳金哲、埔心鄉長張乘瑜與衛生局長葉彥伯等人見證下，老人家們深蹲、仰臥起坐、舉啞鈴都很輕鬆，而且還開心大秀練了10個月的「不老鮮肉」。

葉彥伯表示，彰化縣去年8月率全國衛生單位之先在埔心鄉、二水鄉衛生所設置不老健身房 ，主要針對60歲以上就診或社區民眾從體能檢測到體能訓練，衛生局更招募26名年輕的運動指導員提供專業指導，成果看得見。

埔心衛生所不老健身房10個月來已有517名老人家接受訓練指導，更有1712人次使用，長者在安全的訓練環境下，肌力成長進步很神速，66歲的徐太太原本1次仰臥起坐都沒辦法，訓練後，現在30下輕鬆達陣；74歲鍾先生臥推30公斤的槓鈴，1口氣可以完成20下。

埔心衛生所主任王袈鑫說，常到健身房接受肌力訓練的23名長者，有20人明顯進步，就連糖尿病、血脂肪及末梢循環也改善了。

葉彥伯表示，彰化縣已有埔心、二水、花壇、社頭、田尾與竹塘鄉等6家衛生所設有不老健身房，未來這種抗老化肌力訓練模式將持續推展到各鄉鎮衛生所、診所及社區，讓長輩都能活到老、健康到老、快樂到老。

(中時 )

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