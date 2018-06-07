鳳梨王子楊宇帆談農產低價：看膩老梗劇情

2018年06月07日 17:13 中時 曹婷婷

近期農產品價格崩盤，政治人物疾呼全民吃香蕉、鳳梨，有「鳳梨王子」之稱的楊宇帆，7日在臉書寫下「不要再喊什麼全民吃香蕉鳳梨，政治人物拜託也不要做秀開記者會，以為吃吃幾個香蕉你個芭樂，全民就會跟你總動員嗎？」他疾呼，重點是政府要鼓勵發展農企業，並闡明「若認同請分享給蔡英文」。

在台南老家關廟栽種鳳梨的楊宇帆，2012年曾在網路寫下「親愛的英九，請聽我說....」一文，他以詼諧口吻，道出政府補助返鄉務農青年最低工資的不滿，短時間吸引近萬網友按讚，一炮而紅。

隨著改朝換代，農產品價格崩盤問題卻無解，依舊反覆上演，他不客氣針對最近農產品低價大書特書，「同樣老梗劇情，你看膩了嗎？」幾小時就吸引數千人按讚、500多次分享。

楊宇帆說，每隔一陣子，就有農產品價格崩盤的消息，於是全國總動員，消費者跟企業聯手搶救，媒體又要炒話題說盤商壟斷哄抬價格，農民出來幹譙政府，在野黨搭順風車打落水狗抓到機會接著幹，然後國軍弟兄拼命吃，政府官員出來開記者會鼓勵大家多吃水果。

他說，農民要政府出面談外銷，外銷可不是裝箱請宅配來收件，那麼簡單，如果政府真的有談成了外銷，那叫政治，檯面上政府幫助農民，檯面下，政府肯定要犧牲某些利益。

他也直言，農民看價格不錯就一直種，「現在種太多了，你說怎麼辦？政府也都有說不要種太多，怎麼都沒有人要把農民抓起來共咖稱。」他說，也不用去抓什麼菜蟲還是邪惡盤商，那都不是重點，各行各業難免會有老鼠屎，重點是政府要鼓勵發展農企業。

楊宇帆說，台灣都是以小農為主，產業若是沒有辦法企業規模化，就沒有辦法升級，沒有辦法機械化，沒有辦法降低成本，隨著人力愈來愈少愈來愈老，這個產業只會漸漸走向夕陽，「國外採收鳳梨都用機械手臂了，我們台灣都只能60歲的人工手臂，那些所謂的土地情感或是農民辛苦的畫面，都是產業停滯沒有發展，所帶來的悲情啊。」

他疾呼，政府該做的，是好好扶植優良的農企業，讓他們可以成為農民的靠山，生產者就是負責把品質顧好，由農企業這邊去做好生產規畫、開發市場、提供機械、後段加工，整合各個農民的需求，才能跟廠商大量叫貨，壓低生產成本。

他也談到應該要扭轉食農教育，不是說去田裡插秧校園種菜不好，「在那邊一直讓小朋友體驗手插秧農夫好辛苦，只是在傳遞這個產業長久以來都沒有長進的訊息。」他建議，應該讓小朋友更了解產業真實狀況，真實認識各個季節農產品、價格如何、為什麼變化。

(中時 )