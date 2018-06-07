SBL》體育署出錢出力 目標1年後職業化

體育署長林德福有信心1年後SBL職業化。(黃邱倫)

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中時電子報

2003年當時體委會主委林德福催生SBL(超級籃球聯賽)，14年後林德福重新接掌體育署，但SBL依舊還是當初的SBL。林德福今天在記者會上表示，只要中華籃協、SBL委員會以及7支球團願意攜手合作，體育署將出錢出力，目標1年後把SBL職業化。

中華籃協先前提出各隊雙洋將、雙主場周、增加一循環賽事，但並沒有獲得7支球團的支持，預定下周再次開會討論，籃協祕書長李一中說，希望這次就能敲定，以利後續的電視轉播和賽制安排。

林德福表示，籃協提出的是強化版本，還不到職業化的門檻，最重要的是各隊要先自我強化起來，比如增加1位洋將能否讓比賽更加好看，如果能就聘請，體育署願意補助球團。至於場館部分，球團肯做到屬地主義，體育署也將出現與縣市政府溝通，核撥經費修建當地場館，只要球團肯動起來，體育署絕對配合。

然而事實上願意職業化的球隊並不多，一來職業化必須增加數倍成本，二來國內目前場館大多被拿來開演唱會或是布道大會，早已背離當時建蓋初衷，加上昂貴的租用經費，單項協會承擔不起，更別說職業化後的天價租金，甚至要打造出台灣籃球聖地了。

林德福在被問及是否有推動SBL職業化步驟，比如SBL必須要先成立專屬公司，然後各隊在其他縣市認養球館以及尋找洋將等問題。

林德福說，體育署有運彩基金，能夠解決各球隊經費短缺問題，如果中華籃協能在今年推動強化版，有信心明年職業化。

(中時電子報)

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