酷暑解方 屏東中正國中提供涼水為學生降溫

2018年06月07日 19:00 中時 林和生

多數國中小學單靠幾支電風扇，就將對抗屏東酷暑。（林和生攝）

時節入夏，位處國境之南的屏東更是酷暑難耐，在各縣市還在為是否替國中小學教室全面裝設冷氣的同時，屏東市中正國中提前為學生設置冷水飲水機，每節下課一到，就擠滿排隊人潮，等不及回到座位便一口喝下涼水，瞬間解了身體的渴。

中正國中校長涂志宏指出，因為反對學生喝含糖飲料，去年結束校內福利社，但發現夏天一到，校長室外提供冷水的飲水機便大排長龍，驚覺大家有這方面需求，於是添購加壓設備，讓經處理過的RO水透過高壓降溫，刻意把水溫度控制在18至20度的涼度。

每節下課一到，這台飲水機前就擠滿排隊人潮，學生江岳鴻說，喝完冷水後感覺非常消暑，不然光靠教室裡的電風扇根本不夠；黃鈺婷也說，在教室還沒有冷氣前，這杯涼水就是最消暑的解方。

涂志宏說，裝不裝冷氣其實是全國性議題，每年6至9月就會被拿出來討論，確實讓財政困難的縣市陷入兩難，但對於裝設經費及接續而來的電費及供電來源都必須精算，已經不是單純選擇題，而是需絞盡腦汁才能解答的申論題。

為此，屏東縣議員李世斌順勢舉辦「國中小教室裝設冷氣」網路票選，他強調，「站尾包衰」的屏東，總有一項公共建設是從這裡開始吧，南北城鄉差距不能因基本學習設備的不同而更顯懸殊，建請中央單位能夠重視。

(中時 )