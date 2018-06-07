日本5大自駕天堂公布！把握自駕優惠最低1天不用700元

2018年06月07日 19:00 中時 何書青

北海道景色風光優美，也十分適合自駕。（易遊網提供）

東京近郊旅遊趨勢增，帶動自駕市場。（易遊網提供）

根據日本觀光局統計，台人2018年第1季的租車數量，已較2015年同期成長1.7倍，顯見台灣人愛去日本自由行，除了搭電車、新幹線、巴士外，自駕旅行也蔚為風潮，因為自駕不僅自由度高，也能解決偏遠景點的移動問題，對於需要隨身準備許多備品的親子族群更是方便。而日本哪些地區是旅人們偏好選擇自駕的呢？根據易遊網「票券當地遊」銷售數據，統計出「日本5大自駕熱門旅遊地排行榜」，而沖繩的租車需求居冠。

要說沖繩是日本最適合自駕的地區一點也不為過，因為沖繩的大眾交通工具，相較其他城市來說較不發達，想要走訪一些大眾交通不易到達的景點，或安排一趟跳島或環島行程，自駕可說是玩沖繩最方便的選擇。而且沖繩道路不像一線城市壅塞，路相當好開，自駕難度不高，像是開在古宇利大橋上時，還有湛藍海景相伴，也難怪被旅人稱為是自駕天堂。

第2名則是北海道，北海道大約是台灣的2.5倍大，又分為道央、道北、道東、道南4個區域，若是規劃2個以上地區的行程，光是等待電車、巴士班次和路程時間，就相當耗時，自駕便是最省時、最便利的旅遊方式，加上北海道沿途風景宜人，選擇自駕就能隨時停留欣賞拍照，讓不少旅客傾心這樣的旅遊過程。

排名第3名的九州，大眾交通工具其實相當便利，各大城市幾乎都有JR鐵路串連，不過因為九州面積與台灣差不多大，反而增加旅客的自駕信心。

幅員遼闊的日本東北是第4名，主要鐵路不像九州是「日字形」，而是呈「ㄐ字形」，所以路線安排會較受侷限，加上許多景點還要搭配巴士前往，需花費不少車程時間。若要串連各縣景點一起玩，不少旅客會選擇自駕的方式，一來可不用受到公共交通班次時間的限制，二來也能較彈性規劃行程。

日本第1大城東京，交通設施四通八達，近年自駕需求竟相當旺盛？主要是旅客轉往近郊旅遊的趨勢漸增，像是富士山、箱根、輕井澤等，許多旅客改以自駕方式前往，行程規劃彈性大，遊玩時間也較不受限。

日本自駕旅行越來越受到自由行旅客青睞，沖繩更為顯著，根據日本一般社團法人全國租車協會「2016年沖繩外國旅客租車統計」，台灣人即佔了38%，僅次佔39%的韓國。若想在沖繩便宜自駕，易遊網「票券當地遊」即日起至18日，挑戰沖繩租車市場最低價 ，推出連租4天每日僅739元起的優惠，且使用日期不限；若訂購易遊網沖繩機票或訂房，加購租車還可另享9折優惠，換算下來最低1天僅665元，相當划算。詳情可至至易遊網www.ezTravel.com.tw查詢。

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