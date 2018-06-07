傅達仁瑞士執行安樂善終 劉至翰預約「天堂組隊」

2018年06月07日 17:25 中時 林淑娟

85歲前知名體育主播傅達仁7日傍晚在瑞士「尊嚴」（DIGNITAS）組織執行陪伴性自殺（accompanied suicide），5年曾與傅達仁一起演出台視八點檔《東華春理髮廳》、也曾在明星籃球隊一起共事過的藝人劉至翰，7日中午已在臉書向他告別，除了表示「我會好想您」，也相約：「在天堂，您先組隊，我能上去再去跟您報到。」

傅達仁也曾在自傳《達仁傳奇》中以「80歲演八點檔連續劇《東華春理髮廳》」為題，回憶這段客串演出八點檔的過程，他說，螢幕人生跟了他一輩子，記者實況轉播、節目主持人、綜藝、政論、call in、也替電影《龍少爺》配過音，也演過民視的《台北超級市民》單元劇。上過各式通告，在大陸央視主持過《光榮與夢想》奧林匹克風，還上過1991年央視春晚，但就是沒演過八點檔，沒想過年過80，老東家台視竟然找他在八點檔《東華春理髮廳》演出劉至翰的教練兼偶像。

傅達仁說，當時他主演兩集，製作人還希望由他自己演自己。「後來調查兩場的收視率蠻高，哇！終於演過八點檔連續劇了，一生中電視的活，全幹過了，這應該是精彩的人生吧！」

●劉至翰臉書全文：

我會好想您。在明星籃球隊時，您總是開玩笑說：「我是總教練，不是副（傅）教練」，一起拍戲時，您總是敬業不NG！

謝謝您的指導

謝謝您的勇氣

謝謝我們相遇

在天堂，您先組隊，我能上去再去跟您報到

真的謝謝您正面帶出醫療最爭議的議題，人人有尊嚴，臨老要安樂

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中時電子報提醒您，吸菸有害健康！

(中時 )