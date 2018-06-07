屏東學生主導畢業舞會 天團玖壹壹助陣

屏東19所高中職主動籌畫畢業晚會，期待用自己的方式告別3年青春歲月。（林和生翻攝）

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「沒有大人，我們就是主角」，屏東19所高中職學生用自己方式舉辦畢業晚會，藉以回顧3年來的青春歲月。（林和生翻攝）

「沒有大人，我們就是主角」屏東縣19所高中職畢業生聯合籌畫的畢業晚會，將於9日下午在屏東高工活動中心熱鬧展開，從籌畫、募款至宣傳全由學生一手包辦，已順利邀請夯團「玖壹壹」及藝人林芯儀響應演出，期待用不一樣的方式迎接充滿青春的18歲。

主辦人之一的屏工楊志翔表示，一般學校舉辦的畢業典禮充斥著領獎、頒獎及來賓致詞等制式橋段，加上屏東地區少有畢業晚會傳統，在各校代表討論後，決定以學生主導的形式，舉辦一場屬於自己的畢業晚會。

主要由6所主辦學校、41位學生代表，從擬定計畫、經費籌措、活動流程及藝人邀請等，全都自行規畫，更想盡辦法找管道接洽演出藝人，「玖壹壹」獲悉消息後立刻答應演出，加上學生樂團、戲劇社及儀隊，整個演出樣貌已趨於完整。

「就等著當天呈現」，楊志翔說，回想高職3年的點滴，不斷學習從跌倒中站起，過程中有淚水、但更多值得再三回味的記憶，這幾年的青春歲月，一定要用很酷的方式告別，迎像人生另一段里程。

避免可能的雨後雷雨影響流程，最終選室內場地，當天更開放免費入場。屏東縣政府社會處長劉美淑強調，由學生發起的聯合畢業晚會，展現高中職學生的自主性及活力，樂見在青少年中心的陪伴協助下，讓孩子們有自由揮灑的空間。

(中時 )

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