持續打造安心購物環境 夢時代全員併肩大作戰

2018年06月07日 19:00 中時 柯宗緯

夢時代今舉辦併肩工作日，邀請員工親屬DIY甜點。（柯宗緯攝）

夢時代今舉辦併肩工作日，邀請員工親屬DIY甜點。（柯宗緯攝）

高雄夢時代走過11個年頭，坐穩南高雄百貨一哥，年營業額突破百億元，每年來客數更飆破1800萬大關。夢時代將6月7訂為「Dream Day併肩工作日」，邀請員工捐血做工意外，也揪眷屬DIY甜點，彌補平常未能陪伴家人的遺憾。

夢時代今天拋磚引玉，發起「捐血獻愛 健康無礙」捐血活動，凝聚公司同仁、進駐廠商與協力廠商的力量，目標捐贈5萬c.c.的血量。其中，擔任公關的賴慧如曾在生產面臨大失血，幸好有賴醫院緊急輸血1000 c.c才讓母子均安，此次她特地捲袖回饋社會，將愛延續下去。

另名「熱血陽光型男」夢時代營運部人員賴睿謙，打從學生時代17歲就捐血，每3個月捐一次，每年捐1500c.c.，迄今18年不曾間斷，累積捐血超過2萬c.c。這次他也沒有缺席公司捐血活動，認為格外有意義。

另外，為體恤事業夥伴辛勞並以實際行動表達感謝，夢時代今天特別邀請近20組一線工作人員及其家人們至B1F「動手玩」專櫃免費體驗製作糕點的樂趣。夢時代表示，部份同仁因輪班制，陪伴家人時間因而有所壓縮，因此舉辦家庭同樂活動，除了創造事業夥伴與家人在夢時代的互動回憶外，也代表了夢時代對打造友善工作環境的努力。

夢時代近年著重引進特色餐飲美食及互動式娛樂體驗，為因應大量人潮入館內消費，不論是室內空氣品質的管控、輔導近百家餐飲業者獲得「餐飲衛生管理分級評核」認證，更是對資安維護不遺餘力，榮膺全臺唯一取得「資料隱私保護標章」的購物中心，在在皆是為了實現提供消費者安全安心購物環境的承諾。

(中時 )