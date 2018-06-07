次長姚立德2度代理教長被糗了 網轟這二人

2018年06月07日 18:30 中時電子報 戴安瑋

教育部次長姚立德兩度代理教長職務，被糗「破紀錄」。（林志成攝）

教育部拔管拔掉二任部長潘文忠和吳茂昆，暫由政務次長姚立德代理部長職務，姚立德昨在部務會報表示，有位校長糗他「破紀錄了」，並說「很少有人像他一樣，在短時間內代理2次部長」，他這才察覺，並笑說之前沒想過這件事。對此，網友說，「罪有英（蔡英文）德（賴清德）啊」。

根據《聯合報》報導，姚立德是於昨天在主持教育部部務會議時，做了以上表示。他說，前幾天開會時，有位校長糗他「破紀錄了」，並說「很少有人像他一樣，在短時間內代理2次部長」，他這才察覺，笑說之前沒想過這件事。他宣布部內人事，林福來政次確定跟隨吳部長卸任，從原本1部長3次長，現在只剩下他與常次林騰蛟，勉勵林「我們兩人要撐住」。

他同時勉勵教育部同仁，即使人數減少，所有政務推動、該開的會都不變，所有的公文他與林次一人分工一半，未來他會付出更多的時間執行業務，另也會額外騰出時間學習如何擔任代理部長，並強調原本部長的所有對外工作將如常辦理。

對此，網友紛留言表示，「謝民進黨政府沒有找你接部長的這份“恩情“，代部長即使再多辛苦一點都值得」、「罪有英德啊」、「請吳音寧接教育部長」，還有網友說，「最近如果要做什麼獎牌/獎狀/獎杯/證書...之類的，麻煩等新任部長穩了再說，不要再浪費公帑了」。

(中時電子報)