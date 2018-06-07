次長姚立德2度代理教長被糗了 網轟這二人

姚立德。(本報系資料照)

友善列印
中時電子報
教育部次長姚立德兩度代理教長職務，被糗「破紀錄」。（林志成攝）

教育部拔管拔掉二任部長潘文忠和吳茂昆，暫由政務次長姚立德代理部長職務，姚立德昨在部務會報表示，有位校長糗他「破紀錄了」，並說「很少有人像他一樣，在短時間內代理2次部長」，他這才察覺，並笑說之前沒想過這件事。對此，網友說，「罪有英（蔡英文）德（賴清德）啊」。

根據《聯合報》報導，姚立德是於昨天在主持教育部部務會議時，做了以上表示。他說，前幾天開會時，有位校長糗他「破紀錄了」，並說「很少有人像他一樣，在短時間內代理2次部長」，他這才察覺，笑說之前沒想過這件事。他宣布部內人事，林福來政次確定跟隨吳部長卸任，從原本1部長3次長，現在只剩下他與常次林騰蛟，勉勵林「我們兩人要撐住」。

他同時勉勵教育部同仁，即使人數減少，所有政務推動、該開的會都不變，所有的公文他與林次一人分工一半，未來他會付出更多的時間執行業務，另也會額外騰出時間學習如何擔任代理部長，並強調原本部長的所有對外工作將如常辦理。

對此，網友紛留言表示，「謝民進黨政府沒有找你接部長的這份“恩情“，代部長即使再多辛苦一點都值得」、「罪有英德啊」、「請吳音寧接教育部長」，還有網友說，「最近如果要做什麼獎牌/獎狀/獎杯/證書...之類的，麻煩等新任部長穩了再說，不要再浪費公帑了」。

(中時電子報)

持續打造安心購物環境 夢時代全… 高雄翰品酒店端午粽開賣 方形粽…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。