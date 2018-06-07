居家男修杰楷暖心告白：「結婚生子，是人生最大的挑戰！」

2018年06月07日 17:31 中時 陶福媛

修杰楷送賈靜雯卡地亞Santos de Cartier黃K金與精鋼腕表，28萬元。（CARTIER提供）

卡地亞發表Santos de Cartier全新腕表，邀請修杰楷擔任台灣區的「Santos Man」形象大使，與中國大陸的鄧超、韓國的劉亞仁並併亞洲三大天王。提到自己做過最「勇敢無懼」的事，修杰楷毫不遲疑地回答：「結婚生子，當一個好爸爸、好老公！」

修杰楷透露年輕時他曾想過要當廚師、上班族，甚至為了嚮往自由自在的日子，還曾考慮開計程車。因此當他決定結婚生子，肩負起居家男人的責任時，對他來說是最勇敢、也是最甜蜜的決定。

近幾年女兒先後出生，修杰楷為了多陪伴妻女，刻意減少工作量，家庭生活比重達八成，工作只佔兩成，如今小女兒已經可以走路，修杰楷預告今年7月將會復出拍戲，最近密集勤練身體，為復出做準備。

卡地亞的Santos de Cartier是只充滿冒險挑戰精神的腕表，1900年，路易卡地亞為了向巴西飛行員Alberto Santos-Dumont致敬，特別以他為名設計一款方型腕表，也是第一只可戴在手腕上的腕表，品牌以「勇敢無懼」作為該款腕表的主題，邀請修杰楷分享他最勇敢無懼的時刻。

(中時 )