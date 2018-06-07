高雄翰品酒店端午粽開賣 方形粽別具巧思

2018年06月07日 18:49 中時 柯宗緯

端午佳節即將到來，高雄翰品酒店主打鹹粽「芋香櫻花蝦紫米粽」、「紅麴風味赤肉粽」以及甜粽「桂花烏龍地瓜松子赤豆粽」三款全手工製作的風味粽，形體和創意都顛覆傳統印象，也讓吃粽子多了一份新鮮感。除了禮盒裝，也推出單品每份2入，讓消費者有多元的選擇。

「芋香櫻花蝦紫米粽」是養生粽，年年熱銷。使用大量甲仙芋頭刨絲填入粽子中，再淋上慢滷1小時肉燥，加上炸的香味四溢的櫻花蝦，搭配健康養生的紫糯米調和最佳比例。

「紅麴風味鮮肉粽」嚴選豬五花為主餡，搭配香菇等食材，更選用上等糯米，以自熬的高湯和紅麴浸泡蒸煮，增添米飯香氣，一口咬下內餡扎實，有著香濃的傳統風味，也是很有人氣的鹹粽。

「桂花烏龍地瓜松子赤豆粽」則是一款口感綿密與內餡層次豐富的點心粽，選用阿里山烏龍茶及黃金桂花所萃取的茶湯，與米一塊浸泡入味。紫糯米加茶湯蒸熟，白糯米蒸煮前拌入桂花一起蒸熟，再趁熱拌入桂花釀及松子仁。打開粽葉，就能聞到淡雅的清香，搭配餡料的香甜，交織成絕妙的好滋味。

今年包裝是以盛夏為主題，透明輕盈的芥末綠結合叢林風圖騰，打造出具時尚又環保的禮盒包裝，讓佳節送禮也成為一種綠色生活新態度。

端午粽單品每份2入售價170元，粽香禮盒可任選三種口味組合，每組6入裝售價499元。滿10盒可享85折優惠，滿20盒則享8折優惠，即日起接受訂購至6月18日止。

(中時 )