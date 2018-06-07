朱武獻：年改新制是激烈節流才造成反彈不斷

2018年06月07日 18:32 工商 崔慈悌

前銓敘部長朱武獻不滿蔡政府年改政策，請辭國策顧問。朱武獻今天受訪時表示，年金改革三大要件「積極開源、緩和節流」，還有「不能溯及既往」，即將於7月1日上路的方案簡直是「激烈節流」，才造成反彈聲浪不斷。

曾經是扁政府執政時的銓敘部長，對於請辭國策顧問，他今天接受POP搶先爆專訪時表示，年改問題只是一部分，蔡英文自2016年上任後，中央官員就與他有許多的理念不同，讓他的建議很難被接受，去年就已打消再任國策顧問的念頭，蔡政府日前沒經過他允諾就續聘，所以「就謝謝對方好意」。

朱武獻他回顧2006年他擔任銓敘部長時第一次年金改革，是將18％存放金額調降，且是等兩年一期的合約期滿之後再調降，無溯及既往的疑慮。

他指出，2011年馬政府時期曾調降18%優存金額，算是第二次年改，「所以其實已經沒有所謂18%了，只是利率還掛在那裡，金額調降就等於利率調降了。」

之後來前考試院長關中曾擬新案，修改幅度較大，但當時完全執政的國民黨團面臨選舉，立院多數不予通過。朱武獻解釋，即將於7月1日上路的方案算是第三次年金改革，簡直是「激烈節流」，才造成反彈聲浪不斷，甚至集眾走上街頭抗爭。

儘管部分退伍軍人組成的「八百壯士」團體激烈陳抗，但他強調，其實軍改影響層面相對較小，而與公教人員合併改革的警消人員，也透過上月底通過《警察人員人事條例》修正案達到加薪目標稍事安撫。

他說，如今只剩公務員與教師沒有獲得回應，「他們當然會覺得很嘔啊」，各種表達不滿與消極抗議的情事勢必橫生，如公務員業外兼差，教師敷衍教學等等，動搖國本的恫嚇並非空穴來風。

朱武獻說，年金改革他曾透過媒體公開場合向蔡政府建議，有一次他曾問小英總統到底有沒有仔細看過他的意見，小英回他說有看了，但以後續發展來說，有看沒看似乎沒有太大差別。

提到「積極開源、緩和節流」中的「積極開源」，朱武獻重申他所提出的三大途徑，包括將「18%」減少支出的款項挹注至「退撫基金」，提撥率增加6%，以及專人專業操作，做好基金績效等，畢竟「如果開源得好，節流就不需要那麼激烈」。

(工商 )