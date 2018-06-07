世足》「黑珍珠」比利唱衰 巴西隊的好兆頭？

2018年06月07日 18:16 中時電子報 陳筱琳 /綜合報導 /綜合報導

巴西男足隊是世界盃足球賽五屆冠軍勁旅，也被看好有機會在14日開踢的2018俄羅斯世界盃爭取隊史第六冠，世界足壇出名的「冥燈」比利（Pele）卻不看好自己的國家，認為巴西隊還沒擁有本屆世足賽成功的因素。

巴西隊自從將近兩年前由提特（Tite）接掌兵符之後，20場比賽只輸掉一場，不過最近球隊面臨傷兵問題，使得提特必須思考不同的陣容，也讓傳奇球星「黑珍珠」比利，擔心巴西隊在本屆世界盃的未來。

「我對提特的能力很有信心，」比利說，「我擔心的只有一件事，距離俄羅斯世界盃剩沒幾天了，但是巴西隊卻還沒能找到完整且正確的陣容，每位球員個人球技好不用多說，只是還沒整合成一個團隊。」

新教頭提特成功的讓巴西再次偉大。（美聯社資料照）

巴西隊長內馬（Neymar）今年2月底扭傷右腳踝及腳掌第5蹠骨骨裂，大約4個月沒有比賽，所幸趕在世界盃之前回歸，比利說：「對我而言，內馬是當今世界上最好的球員之一，現在他的球技更成熟，在場上也更有經驗，但他無法只靠自己贏得世界盃冠軍，必須靠團隊合作才能站上巔峰。」

比利補充：「有史以來最偉大的巴西隊，是1970年墨西哥世足賽的陣容，當時我跟托斯唐（Tostao）、里維利諾（Rivellino）、葛森（Gerson）都在巔峰時期，各在所屬球隊穿著10號球衣，不過我們可是花了超過6個月時間一起訓練，才能攜手踢下那年世足賽冠軍。」

比利是足壇有名的「烏鴉嘴」，被部分球迷戲稱是「冥燈」，今年世界盃開踢前卻唱衰巴西隊，是否代表巴西隊將揚威俄羅斯呢？

(中時電子報)