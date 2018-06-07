北農業務費惹議 柯P下令六大公司訂統一格式

2018年06月07日 18:35 中時 陳燕珩

（18：48更新）北農總經理吳音寧爆出業務推廣費爭議，北市府大陣仗查帳，引發各界議論。民進黨議員高嘉瑜今在議會指出，過去台北捷運公司爆出拿公關費宴請樁腳等爭議，至今帳目仍不明確，對此，台北市長柯文哲強調，業務費應訂定標準揭露格式，市府六大公司應一起處理，會請副市長鄧家基負責。

高嘉瑜今在議會總質詢指出，柯文哲上任前，曾爆出北捷員工拿公關費吃三井宴、買音樂劇門票，還有市府局處贊助議員辦公室摸彩，公關費不透明，就容易藏污納垢。對此，柯文哲說，「對，我上任之後應該就沒有這種事了。」

不過，高嘉瑜說，柯就任之後的北捷公關費明細，依然寫得不清不楚，她秀出調閱的資料明細，發現北捷買了4、5次知名蛋糕店甜點，項目掛在「府會聯繫」，她直呼，「我沒吃到，王威中沒吃到，市長也沒吃到，到底買給誰？」怎麼不寫清楚。

北捷總經理顏邦傑說，這可以查一下，每一筆都有核銷單據費用，只是這次摘要，沒有寫那麼清楚。

高嘉瑜說，北捷招待餐宴、府會聯繫等，連請誰吃、吃什麼、地點在哪都沒有，但也不是全部都寫不清楚，也有部分項目明確指出電機處犒賞員工，請在哪個餐廳花多少錢，如果有些細項寫得清清楚楚，有的卻不寫，很容易讓人懷疑。

柯文哲回應，既然議員提出來，市府就來檢討，藉這次機會他也認為，市府六大公司業務費應有標準格式，公開透明就能把事情解決掉，會請鄧家基統籌，1個月內建立公關費的標準揭露格式，六大公司（台北農產、漁產、花卉、畜產、台北捷運及悠遊卡公司）一體處理。

吳音寧代表北農回應，可以配合，她上任後是依公司慣例來執行，藉這次機會內部會做相關改進；悠遊卡公司代表也說，會配合市府指示，完成相關明細的表列，其他公司代表也都允諾處理。

(中時 )