傅達仁走進安樂死小屋 最後身影留遺言：這仗一定要打！

2018年06月07日 18:01 中時電子報 施品瑜 、 吳玫穎

前體育主播傅達仁今（7日）將於瑞士安樂死，稍早在台灣時間下午4點15分已經出發，前往位於郊區的瑞士組織「尊嚴」（DIGNITAS），在親友的陪伴下走入「死亡屋」，對於媒體向他做最後的告別，傅達仁也相當豁達說「掰掰」。

據《蘋果日報》報導，傅達仁身穿別著徽章的西裝，腳踩黑色球鞋，在兒子、媳婦、乾兒子李恕權、老婆及紅粉知己的陪伴下，搭車抵達安樂死機構「尊嚴」，由兒子、老婆攙扶他下車，乾兒子李恕權也在一旁跟拍相陪。

而在他們上車前，記者向傅達仁最後告別：「大哥再見」，他也揮手回應「掰掰」，並指著天表示「感謝上帝」，留下遺言：「這仗一定要打！」態度從容。

傅達仁與前台視主播劉善群交情深厚，劉善群向中時電子報透露，傅達仁前天特地打電話給他做最後道別，「善群，我要走了。」劉善群坦言聽了很難過，「那麼熟悉的人，跟我說我要走了，我怎麼承受的了！」

但劉善群尊重昔日長官選擇，因為傅達仁希望用自己來凸顯台灣需要立法安樂死，不過他最後還是忍不住跟傅達仁說：「我的老長官，我希望你好好活著。」

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(中時電子報)