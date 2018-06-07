台北晶華酒店「逼婚」 賓賓有禮！

2018年06月07日 18:52 工商 姚舜

台北晶華酒店以「精彩時刻．晶華為證」訴求搶攻婚宴商機，並邀請Maserati等品牌共襄盛舉。（圖／台北晶華酒店）

新飯店與婚宴廣場愈開愈多，加上少子化使結婚新人一年比一年少，眼見婚宴市場供需失衡，台北晶華酒店為鞏固婚宴市占，自明（8)日起推出為期10天的的「Regent Wedding Week晶彩婚禮週」活動，計畫結婚的準新人這10天前往麗晶精品的Wedding Salon洽談，即可享有「好禮三重送」與「精品升等」禮遇。

除此，台北晶華酒店另又推出了「有空，結婚嗎?」專案，選出7月和8月中特定的檔期加碼再優惠，若準新人們的日期與時間可配合，無論選擇任何一種宴席方案，每15桌額外加贈1萬元麗晶精品購物金，不限任何購買金額皆可直接抵用，讓新人可以添購新婚行頭。

台北晶華酒店推出的「好禮三重送」，內容口包括：「祝福禮」、「簽約禮」以及「滿額禮」。準新人只要前往Wedding Salon洽談婚宴籌備事宜，即可無條件獲贈麗晶精品精選品牌提供迎賓禮。簽約下訂後可成為麗晶婚禮卡會員，享有週年、彌月油飯、周歲派對…等一系列餐飲優惠。準新人更可從新婚蜜月住宿兩晚、升等花園套房住宿一晚、結婚週年餐飲禮券6,600元、寵愛新人沐蘭Spa、提供婚禮前六席貴賓美食鑑賞，選擇一至二項簽約禮。此外，宴消費總金額超過120萬時，更將安排頂級尊榮的Maserati禮車服務。

「晶彩婚禮週」所推出的婚宴桌價豐儉由人，每桌桌價自13,800元的幸福年曆、22,800元、28,800元至32,800元的大宴會廳專案不等，當週並規劃有形同菜色升等、飯店買單的「精品升等」活動，新人一旦決議讓每桌菜色升等3,000元，飯店將全額回饋每桌2,000元的麗晶精品購物金，新人可輕鬆坐享最高10萬元的現金禮券，於麗晶精品採購婚宴相關商品。

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