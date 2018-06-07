台北晶華酒店「逼婚」 賓賓有禮！

自6／8日起連續10天，計畫結婚的準人到台北晶華酒店麗晶精品Wedding Salon洽談，即可享有多種好康禮遇。（圖／台北晶華酒店）

友善列印
工商
台北晶華酒店以「精彩時刻．晶華為證」訴求搶攻婚宴商機，並邀請Maserati等品牌共襄盛舉。（圖／台北晶華酒店）

新飯店與婚宴廣場愈開愈多，加上少子化使結婚新人一年比一年少，眼見婚宴市場供需失衡，台北晶華酒店為鞏固婚宴市占，自明（8)日起推出為期10天的的「Regent Wedding Week晶彩婚禮週」活動，計畫結婚的準新人這10天前往麗晶精品的Wedding Salon洽談，即可享有「好禮三重送」與「精品升等」禮遇。

除此，台北晶華酒店另又推出了「有空，結婚嗎?」專案，選出7月和8月中特定的檔期加碼再優惠，若準新人們的日期與時間可配合，無論選擇任何一種宴席方案，每15桌額外加贈1萬元麗晶精品購物金，不限任何購買金額皆可直接抵用，讓新人可以添購新婚行頭。

台北晶華酒店推出的「好禮三重送」，內容口包括：「祝福禮」、「簽約禮」以及「滿額禮」。準新人只要前往Wedding Salon洽談婚宴籌備事宜，即可無條件獲贈麗晶精品精選品牌提供迎賓禮。簽約下訂後可成為麗晶婚禮卡會員，享有週年、彌月油飯、周歲派對…等一系列餐飲優惠。準新人更可從新婚蜜月住宿兩晚、升等花園套房住宿一晚、結婚週年餐飲禮券6,600元、寵愛新人沐蘭Spa、提供婚禮前六席貴賓美食鑑賞，選擇一至二項簽約禮。此外，宴消費總金額超過120萬時，更將安排頂級尊榮的Maserati禮車服務。

「晶彩婚禮週」所推出的婚宴桌價豐儉由人，每桌桌價自13,800元的幸福年曆、22,800元、28,800元至32,800元的大宴會廳專案不等，當週並規劃有形同菜色升等、飯店買單的「精品升等」活動，新人一旦決議讓每桌菜色升等3,000元，飯店將全額回饋每桌2,000元的麗晶精品購物金，新人可輕鬆坐享最高10萬元的現金禮券，於麗晶精品採購婚宴相關商品。

(工商 )

書迷請命翻盤！19年明儀書店不吹… 市議員李榮鴻為未登錄工廠請命

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。