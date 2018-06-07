兩湖十年情 兩地一家親 第10屆「西湖、日月潭兩湖論壇」杭州登場

2018年06月07日 19:01 中時 沈揮勝

目前正在杭州舉辦的「西湖、日月潭兩湖論壇」，南投縣由副縣長陳正昇率團參與。（南投縣政府提供）

「西湖、日月潭兩湖論壇」，今年邁入第10屆，6月6日在杭州隆重開幕。南投縣副縣長陳正昇、中國國民黨南投縣黨部主委洪榮章一行60餘人，應邀赴杭州參與活動。

本屆論壇以「兩湖緣兩地親」為主題，兩地文化、教育、衛生保健、婦女創業等領域的相關部門負責人、專家學者，以及杭州市各有關單位負責人，市人大、市政協台胞代表委員及台胞台屬聯誼會代表、在杭台商代表等共150餘人參加論壇活動。

這項論壇，兩湖主要代表人為杭州市副市長陳新華、南投縣副縣長陳正昇。開幕儀式由杭州市政府副秘書長李強煜主持。浙江省台辦副主任何永明、杭州市政協副主席葉鑑銘等亦出席活動。

陳新華致詞表示，10年來，杭州與南投兩地因西湖和日月潭結緣，雙方秉持「兩岸一家親」理念，從交流與合作起步，順應兩岸關係和平發展的大局，推進兩地經濟社會不斷發展，謀求兩地民眾共同福祉。

陳新華指出，當前杭州處於「後峰會、前亞運」機遇期，正在加快建設獨特韻味別樣精彩的世界名城。將積極創造條件，與南投、日月潭分享杭州發展的機遇，努力擴大兩地各領域的交流合作，為南投鄉親在杭學習、創業、就業、生活提供優質的服務。

並將推動南投農特產品杭州展示展銷館入駐杭城，幫助南投各鄉鎮市的優質農產品在杭集中上市，不僅豐富杭州市民的菜籃子，也為南投農民帶來實實在在的利益。

陳正昇則說，透過兩地輪流舉辦兩湖論壇活動，有利於推動杭州與南投進行全面交流與合作，共同營造了互利雙贏的局面。期待藉由今天的論壇，更進一步深化雙方合作，持續建立更深厚多元的交流渠道，為兩地民眾營造更美好的發展願景。

主論壇上，杭州市台辦主任梁建華和南投縣報導文學作家鄧相揚分別以《兩湖十年情 兩地一家親》和《從文化資產探討南投縣多樣文化》為題代表雙方做主旨發言。

杭州和南投近20位與談人在文化、教育、衛生保健、婦女創業等四個分論壇上發言，交流內容涉及「中華優秀傳統藝術文化的傳承、創新和發展」、「特殊教育」、「社區醫養服務及結核病防治」、「反家庭暴力和促進婦女就業增收的探索」等多項議題。

(中時 )