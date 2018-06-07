勞動部啟動外勞雇主專案勞檢　2個月內70場

2018年06月07日 18:49 中時 洪安怡

勞動部長許銘春今（7）日主持上任後首場「全國勞工行政首長聯繫會報」，針對改善外籍勞工生活照顧部分，會中決議將針對聘僱30人以上、工廠與宿舍同址、3年內曾遭申訴的外勞雇主，於60天內進行70場次的專案勞檢，未來更研擬推動修法，當外勞雇主有重大違法樣態，無須限期改善，可直接開罰。

目前初步統計，符合聘僱30人以上、廠住同址、近3年內曾向1955專線申訴的外勞雇主約有70家，勞動部將於明（7）日邀集地方政府與相關部會進行專案檢查會議後，拍定施行日期，進行消防安全、建築安全、職業安全衛生及外籍勞工管理等單位聯合專案檢查。

有關改善外勞飲食、住宿等條件的部分，勞動部表示，已經蒐集各地方政府建議及實務執行問題，但像是移工團體提出廠住分離等建議，因涉及經濟部工廠管理及內政部建築安全管理，預計最晚6月中旬召開跨部會研商會議檢討。

此外，由於現行法規當雇主規定時，地方政府需通知限期改善，屆期未改善才得處罰，勞動部發展署署長黃秋桂表示，預計7月底前修改裁量基準，10月底前修正《雇主聘雇外國人許可及管理辦法》，未來針對重大違法樣態可立即處罰。

現行外籍勞工訪查及諮詢員約莫有390位，黃秋桂說，發展署已於5月24日邀集地方政府開會研商，預計將增加75名員額。

由於今日是許銘春首次主持聯繫會報，勞動部綜合規劃司司長王厚誠轉述，本次會議討論外勞相關權益和《勞基法》修法後的狀況，有地方政府解釋令是否有討論空間等等，會中部長也裁示，將職業訓練、外勞事務管理、勞檢列為未來施政重點。

(中時 )