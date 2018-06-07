男子酒後騎車　狂灌水後酒測仍超標

2018年06月07日 18:40 中時 黃國峰

中市一位61歲的江姓男子，日前騎機車載著朋友，行經中市南屯區忠勇路時，因滿臉通紅，遭台中市警局第四分局春社派出所員警攔下受檢，江男及後座乘客也都大方承認有喝酒，不過酒測前江男要求喝水再測，一連灌了三瓶水後，仍然無效，酒測值達0.18mg/L。

台中市政府警察局第四分局春社派出所巡佐賈寅星、警員林其鋒日前擔服守望勤務時，發現江男騎著機車載友滿臉通紅，便將他攔下盤查，江男承認因為中午工地有拜拜，下午老闆請員工喝酒，因為天氣太熱了，自己貪杯才喝了半杯啤酒，當員警準備酒測時，江男開始緊張，立即向警方討瓶水喝，並轉身催促友人再幫他買水，甚至在員警轉身取酒測器時，又拿起另一瓶水狂灌，以為多喝水可以降低酒精濃度。

員警向江男解釋水是提供漱口，用來清除口中酒精成分，酒測是測呼氣值，一直喝水與降低酒測值無明顯關係，因水只是進到胃裡，而酒測是利用呼氣檢測酒精濃度，這才讓江男停止持續灌水的動作，最後酒測值達0.18mg/L，依規定扣車並製單告發。

春社派出所所長魏綉薌表示，夏日來臨，民眾多會小酌解暑，須嚴記「喝酒不開車、開車不喝酒」，員警會秉持嚴正執法態度持續取締，以維護道路交通順暢及往來車輛行人的安全，提醒民眾切勿抱持僥倖的心理。

(中時 )