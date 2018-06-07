梁正群曝曾遭換角 梁修身：當我兒子受惠也受害

2018年06月07日 18:10 中時 洪秀瑛

夏于喬（左）和是元介前晚在廈門出席頒獎典禮。（洪秀瑛攝）

梁修身（左）頒獎給兒子梁正群。（洪秀瑛攝）

獲獎單位。（洪秀瑛攝）

「第10屆海峽影視季」近日在廈門及平潭展開，中華廣播電視節目製作商業同業公會理事長汪威江率領台灣業者10餘人參加，6日晚舉行兩岸影視交流合作表彰頒獎典禮，今（7日）晚則是閩臺電影周起跑，場面盛大。是元介、夏于喬主演的電影《老師，你會不會回來》獲邀為開幕片。

6日晚的頒獎典禮上，梁正群、張書豪、張懷秋等一起演出的愛情電影《請愛我的女朋友》獲得「最受大陸觀眾歡迎的台灣電影」。擔任頒獎人的導演梁修身，首次在台上頒獎給兒子，開心說：「這種畫面溫馨又有傳承意義，我希望這個畫面可以常常出現，這樣我就可以常常頒獎，兒子也可以常常領獎」。

梁正群除了演戲，也曾在學校教授錄音工程、為電視劇、電影、廣告和短片配樂及廣播主持，多才多藝，梁修身引以為傲。頒獎當晚，他鼓勵兒子有機會也朝導演之路邁進，被問到梁正群先前在節目中透露，自己多年前和一位製作人為新角色相談甚歡，結果沒下文，最後才知道是因為父親和電視台有過節。梁修身對此首度回應，有時得罪人是無心的，當他的兒子會受惠也會受害。

他說，「我的個性會被批評的就是工作的時候太投入，我會要求希望大家和我一樣，比如守時、工作態度，如果沒達到我要求，臉色就不是那麼好，這時候可能就會得罪人不知道」。梁正群解釋，當初會在節目中講這段的原因是，大家感覺星二代好像受到優待，「我在片場可能會受照顧多一點，但對我都是壓力和阻力」。直言到現在偶爾仍會被寫「導演梁修身兒子、主持人梁赫群弟弟」等字眼，他現在比較看得開，不在意總是被「冠名」。

梁正群說新婚生活安穩順利，自己因為剛換新東家，還想好好再拚一下，和老婆的「做人」計畫順其自然。梁修身很尊重小孩，「我很早就告訴他們，沒結婚沒關係，真的要結婚，沒小孩也沒關係，我這輩子沒當爺爺都不會遺憾，我有4個小孩，永遠在操心，我話多，他們又嫌囉唆」。他說，兒女在父母眼中永遠長不大，以前看電視劇，覺得編劇每次讓角色快斷氣前都要講一大段的話，覺得編劇好嚕唆，自己現在年紀大了，才體會對家人、子女永遠是掛心的，就像這次參加活動，他不斷叮嚀梁正群「衣服準備好了沒，進飯店要先報到啊」。

今年有多部台灣影視作品獲獎，電視劇方面，李國毅主演《如朕親臨》獲「最受大陸觀眾歡迎的台灣電視劇」，前不久他被染「獨」，此次獲獎，電視台格外低調；由中天、芒果TV、西安曲江ㄚㄚ影視合製、胡宇威主演的《那刻的怦然心動》則獲「最受兩岸觀眾歡迎的合拍電視劇」；吳秀波、劉濤主演電視劇《軍師聯盟》獲得「最受台灣觀眾歡迎的大陸電視劇」。

電影方面，韓寒執導，鄧超、彭于晏、趙麗穎主演的電影《乘風破浪》獲「最受台灣觀眾歡迎的大陸電影」，「最受兩岸觀眾歡迎的合拍電影」由張艾嘉和田壯壯主演的親情電影《相愛相親》獲得，「最受兩岸觀眾歡迎的電視合作綜藝節目」是福建省廣播影視集團海峽衛視的《青春最強音》。

(中時 )