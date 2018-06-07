《中時晚間快報》美參院版國防授權法 籲美軍參與漢光演習派醫療船

2018年06月07日 18:11 中時電子報 綜合報導

◎美參院版國防授權法 籲美軍參與漢光演習派醫療船

美國聯邦參議院軍事委員會6日公布參議院版2019國防授權法(NDAA)草案內容，以意見方式要求美軍參加像是漢光演習一類的台灣年度軍演。同時；美方也應考慮派遣美軍醫療船赴台，執行太平洋夥伴任務。

◎郵政物流園區動土 建構智慧服務

中華郵政公司選在桃園市龜山區建立郵政物流園區及跨境物流營運中心，並於6月5日上午舉行動土儀式，整體經費約220億元，包括購地、建造、購買設備費用，預計2021年完工啟用。

◎北農風波不斷 洪耀福：吳音寧驕傲自負

北農總經理吳音寧爭議不斷，蔡英文總統昨天中常會表明，希望部會及黨要予以協助；民進黨秘書長洪耀福今表示，「吳音寧本身蠻驕傲、自負，一開始問她，需不需要幫忙，她覺得不需要。」

◎檀健次心機腹黑化身司馬昭 吳秀波空城計狂演50遍

中視自6月18日起八點檔將接播《軍師聯盟2虎嘯龍吟》，論場面、劇情都更勝第一部，尤其官二代的戲份加重，劇組端出小鮮肉陣容，飾演司馬懿大兒子司馬師的肖順堯，以及飾演司馬昭的檀健次，兩人都是M.I.C.男團成員，轉型拍戲就幸運被吳秀波看中，檀健次曾在訪談中以「感激涕零」形容心情，更說司馬昭這角色是上天給的最好禮物。

(中時電子報)