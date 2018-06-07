雲嘉聯手區域治理 重現北港溪鐵橋往日風華

2018年06月07日 18:53 中時 張朝欣

台灣最長台糖小火車鐵橋「北港溪鐵橋」，因年久失修傾倒成為斷橋，雲林縣北港鎮公所為重現鐵橋風華，7日請雲林縣政府協助規畫整修，斷橋雲林段將規畫為觀景台，嘉義段則連接北港女兒橋，打造具有歷史意涵的特色景點。

北港溪鐵橋建於1909年，至今已109年，長度達878公尺，橫跨北港溪連結雲、嘉兩縣，1982年台糖小火車停駛從此無人維護，後因橋墩倒塌成為斷橋，形成斷橋雲林段與嘉義段。

北港鎮公所為發展特色文化景點，以北港溪鐵橋為主軸爭取周邊環境整治工程，目前已完成北港女兒橋、天空廊道、文化路跨橋、高灘地綠美化，北港溪鐵橋是整治工程最後1哩路，7日鎮公所請雲林縣政府協助向中央爭取規畫經費。

縣城鄉發展處處長林長造表示，經交通部觀光局派員到場勘查，去年編列800萬元進行結構鑑定、規畫與設計，將於本月完成結構安全鑑定書，日後再進行修復再利用規畫、公聽會等程序，即可向中央申請經費動工興建。

由於北港溪鐵橋橫跨雲、嘉兩縣且涉及文化資產，雲林縣多次與嘉義縣共同召開文資審查委員會議，兩縣都同意盡速完成此工程，讓北港溪鐵橋再度成為雲、嘉民眾的往來橋樑。

北港鎮長張勝智說，目前初步規畫斷橋雲林段將做為觀景台，斷橋嘉義段則連結北港女兒橋，希望藉由雲、嘉區域治理，共同打造北港溪鐵橋成為雲、嘉交界的文化特色景點。

(中時 )