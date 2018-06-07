馬紹爾1個月截肢人數 等同雙和醫院5年的截肢量

2018年06月07日 19:00 中時 葉書宏

雙和醫院自2013年起執行「駐馬紹爾群島共和國台灣衛生中心計畫」，協助當地醫療，幫助逾2000名患者。（葉書宏翻攝）

雙和醫院院長吳麥斯（右）接獲社團法人國家生技醫療產業策進會錢宗良執行長（左）頒贈第三屆國際醫療獎獎項。（葉書宏翻攝）

馬紹爾群島共和國民眾多以肉食為主，導致全國40歲至64歲人口，近7成民眾罹患糖尿病，馬國1個月的截肢人數等同雙和醫院5年的截肢量，雙和醫院自2013年起開始協助當地醫療，至今幫助逾2000名病患，未來將持續下去守護馬國民眾健康。

馬紹爾群島共和國位於北太平洋的島國，是密克羅尼西亞島群的一部分，土地面積為181平方公里，人口逾6萬人，分散在34個珊瑚環礁上，美國曾在馬紹爾群島進行核子試爆，是台灣邦交國之一。

馬國由於地理結構受限不易耕種農作物，國民多以肉食為主，導致全國40歲至64歲人口，近7成民眾罹患糖尿病，雙和醫院自2013年起執行「駐馬紹爾群島共和國台灣衛生中心計畫」協助當地醫療。

雙和醫院院長吳麥斯表示，馬國新鮮蔬果昂貴，民眾長期營養失衡、慢性病盛行；根據馬國衛生暨公共服務部調查，糖尿病、心血管疾病以及癌症為前三大死因，糖尿病可稱之為馬國的「國病」。

調查顯示，具有生產力40歲至64歲馬國人，近7成罹患糖尿病，雙和醫療團隊出訪至馬國進行醫衛交流時，發現該國1個月的截肢人數竟等同雙和醫院5年的截肢量。

雙和醫院為改善馬國現況提出「學童營養教育計劃」，編製營養教育手冊，被馬國官方列為當地小學的基礎教材，並安排常駐護理師進行糖尿病篩檢與諮詢，於島上幼兒園進行教師培訓。

曾駐診馬國的骨科醫師戴念國說，訪馬期間有感於骨科病人拖延就醫恐誤病情，特別要求服務的馬久羅醫院不要讓他的門診限號，希望可以在有限的訪期中盡到最大的努力。

駐診泌尿科醫師高偉棠表示，馬國居民長期飲食的不均衡，讓糖尿病、肥胖成為該國主要的疾病，肥胖容易有糖尿病的產生，糖尿病雖然是新陳代疾病，卻深深影響腎臟、膀胱與神經的運作功能，讓病人有血尿、頻尿、解不乾淨的狀況，易促成泌尿道感染，增加結石的風險。

此外，雙和醫院「滾動式醫療」服務，每年派駐11名專科醫師前往馬國駐診，每位醫師至少駐診1個月，馬國持續都有台灣醫師穿梭於馬久羅醫院內服務。雙和醫院因此榮獲第3屆國際醫療典範獎「團體獎」殊榮。

(中時 )