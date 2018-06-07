市議員批社會住宅沒有女兒牆 安全堪慮

市議員張瀞分批社會住宅沒有女兒牆，安全堪慮！（陳世宗翻攝）

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台中市長林佳龍參選市長時，喊出興建一萬戶社會住宅的政見，第一個完工是豐原區安康段的社會住宅！市議員張瀞分表示，這處社會住宅在前市長胡志強任內及她擔任豐原市長的時候，解決最麻煩的土地問題並著手規劃，才讓林佳龍上任後能順利動工、割稻尾。

張瀞分指出，上個月總統蔡英文和副總統陳建仁先後親自來參觀豐原安康段社會住宅，蔡總統還稱讚這個社會住宅讓她非常驚艷，和她過去在豐原住的大樓一樣好。

張瀞分接獲住戶投訴，表示社會住宅陽台沒有女兒牆，只圍著鐵網，安全梯的護欄也只有圍著鐵網，不夠堅固安全堪慮；另外排水孔位置也不對，樓上汙水會滴到樓下，通風也相當不好，幸福好宅彷彿變成人民公社，讓人難以相信這和蔡總統住的一樣好。

張瀞分指出，統一刷卡進出讓住戶擔憂個人隱私可能外洩，甚至讓他人入侵住家，向管理人員反映，得到的回應竟然是來住在社會住宅，還有什麼東西怕被偷的，不滿意就不要住等，讓住戶感覺被歧視。

社會住宅一房型的室內面積只有約8坪，相當窄小，第一年每個月租金要3800元到4300元不等，這還是市府宣稱打五折的優惠租金，如果恢復原價，月租金不就要七、八千塊，這已經高出市場行情，更何況，入住社會住宅就不能再領取4000元租金補貼，真的很不合理。

面對議員質疑，都發局長王俊傑說，入住第三年的月租金大約5700元，而陽台以欄杆取代圍牆是合法的，至於管理人員對住戶的不當回答，都發局會進一步了解處理。

(中時 )

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