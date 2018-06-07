特色馬國小吃齊聚「君品」 16手聯彈盛宴共享輝煌！

2018年06月07日 18:54 中時 徐力剛

白咖啡上桌前需以攪拌器打發咖啡及牛奶，均勻混合後滋味更佳。（徐力剛攝）

「生記生蝦煎米粉」做工繁複，酥脆煎米粉外焦內滑考驗主廚功力。（徐力剛攝）

客家料理「祥記算盤子」有團圓和氣吉祥寓意。（徐力剛攝）

「算盤子」做工費時，需前一天手工搓揉製作。（圖片提供／祥記）

特色菜「興海南雞飯糰」以鐵盒便當呈裝，充滿濃厚古早味。（徐力剛攝）

「陳明記叉燒」紅中帶黑色澤，搭配金箔點綴貴氣逼人。（徐力剛攝）

美味湯品「品興冬瓜盅」可同時品嘗冬瓜清甜與各式佐料滋味。（徐力剛攝）

頂豐傳人趙奕川現場示範製作正宗潮州豆腐花。（徐力剛攝）

潮州豆腐花特色在於層層堆疊豆花，搭配黃糖粉與黑芝麻粒點綴。（徐力剛攝）

俗語云：「高手在民間」。東南亞島國馬來西亞因地緣及特殊歷史背景，造就多元種族薈萃，當地料理融合甜、鹹、酸、辣諸多風味，饕客想一探舌尖上美味，品嘗道地小吃是不二法門。

今年摘下台北米其林3星榮耀的頤宮中餐廳即日起至10日止，攜手飲食作家陳靜宜打造「馬來西亞美食節」，這次找來7間馬來西亞特色小吃，包括品興、生記、江氏白咖啡、興海南雞飯糰、陳明記、頂豐與祥記，推出特色午晚宴套餐，午宴售價3800元+10%、晚宴售價4800元+10%，帶領賓客親身體驗馬國料理精髓。

清晨陽光灑落馬國，以白咖啡搭配香酥吐司抹上滿滿咖椰醬，甜膩抹醬與微苦咖啡衝擊味蕾，開啟美好日程。白咖啡起源於馬國怡保，而箇中翹楚「江氏白咖啡」1989年成立迄今傳承至第二代老闆江秀潔，其實馬國白咖啡與西方常見咖啡有所不同，少了精緻風味卻更接地氣，精選馬來西亞、印尼、越南等地重烘焙咖啡豆研磨成粉，添加糖、鹽沖煮靜置，濃醇風味有特殊香氣。

熱咖啡上桌時，江秀潔搶著說先喝一口才能領會其中奧妙，身為馬國首間白咖啡創始店傳人的她分享，美味白咖啡祕訣在於「品質穩定」，現煮熱咖啡香氣濃郁，但也容易吸附周遭味道，多年來研究開發「冷凍法」，在杯子底層鋪上大量冰塊，倒入咖啡冷卻至攝氏25度，再放入冰箱冷藏，鎖住咖啡純粹風味，可延長保存期至1個月。當客人點選白咖啡時，透過攪拌棒快速旋轉打發氣泡，牛奶與咖啡充分混合滋味最佳。

70年老店「生記」由國寶級廚師黃山坐鎮，招牌料理「生記生蝦煎米粉」做工繁複，特製乾煎米粉考驗廚師控制火侯功力，煎米粉講求外層焦香、內層爽滑，主廚以慢火溫油煎製米粉，搭配大頭蝦與上湯提味，初嚐米粉卡滋口感令人驚艷，飽滿蝦肉與豐沛蝦膏在口中化開，迸發多層次口感。黃山表示，最早從學徒做起，走過50多年歲月，唯一不變的是對傳統技藝傳承與堅持，乾煎米粉這道工法伴隨許多大馬人成長，未來將持續將美味料理帶給全世界旅客。

主打客家料理「祥記」則帶來人氣餐點「祥記算盤子」，使用馬國怡保美羅地區產芋頭製作算盤子，形似算盤的算珠得名，珠圓玉潤有團圓和氣意涵，目前傳承至第二代老闆管亞英，多年來秉持手工現做，先將芋頭炒過加入樹薯粉搓揉成小球狀，再用手指輕捏外型，放入熱水煮熟冷卻，搭配蝦米、魷魚乾、豬肉、豆干、木耳及冬菇清炒，初嚐口感近似鹹食版芋圓，芋香繚繞舌尖，富有嚼勁豆乾有畫龍點睛之效。

想品嘗道地南洋料理不可錯過1970年創立「和記」，特色菜「興海南雞飯糰」保留馬六甲傳統海南雞飯糰捏製手法，球狀雞飯糰強調每顆大小一致，且無接縫，將米飯混合薑蒜、雞油、雞湯和斑蘭葉，搭配黑醬油或薑蓉辣椒醬增添風味，Q彈米粒與緊實雞肉混搭出全新風味。

大馬叉燒料理首選叉燒哲學家陳鈺培開設的餐廳「陳明記」，以傳統廣式叉燒做法融合西方元素，打造中西合璧全新風味。陳鈺培受訪時表示，「陳明記叉燒」選用無皮無骨豬肉燒烤，先以肉錘敲製豬肉破壞肌肉纖維，再放入玫瑰露酒、蒜蓉、蠔油、醬油、糖、鹽和五香粉調料醃漬一晚，而後多次澆淋以黑醬油、醬清、糖與蜂蜜製作糖蜜，放入攝氏250度高溫火爐燒烤，強調不添加色素保留原始色澤，晶瑩透亮叉燒顏色紅中帶黑，一口咬下豬肉保有肉汁軟嫩不柴，其中以叉燒頭部位最受老饕喜愛。

百年湯品名店「品興」是大馬人的懷舊食堂，招牌餐點「品興冬瓜盅」講究蒸燉功夫，將瓜瓤去除至剩瓜肉的冬瓜盅，佐以蟹肉、豬肉丁、雞肉丁、冬菇、雞肫粒、江瑤柱和蓮子燉煮2小時，店家使用秘方調配去除蔬果生味，老饕讚不絕口。

大啖馬國美食後，以甜品「頂豐潮州豆腐花」做完美收尾，老闆呂銀玉與兒子趙奕川以傳統潮州豆腐花征服饕客味蕾。目前有2間分店「頂豐」成立於2012年，每日手工製作豆花，強調豆花與配料以層層交疊方式呈現，先舀一勺豆花入碗，然後撒上一層黃糖粉，再加一勺豆花，淋上薑汁，接著第三次再加一勺豆花，鋪上一層糖粉與黑芝麻粒，每層特殊滋味愈吃愈驚奇。

(中時 )