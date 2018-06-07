東山段社會住宅戶數密度高 議員憂影響居住品質

2018年06月07日 18:51 中時 陳世宗

台中市北屯區東山段社會住宅基地面積僅1628坪，卻要興建330戶。戶數密度遠高過其他社會住宅，包括大里光正段1615坪興建201戶、太平育賢段第一期2468坪興建300戶等。市議員謝明源、邱素貞、翁美春7日在議會都發建設水利部分業務質詢時，憂心如此高的戶數密度，將會影響居住品質。

台中市政府都發局長王俊傑答詢表示，東山段社會住宅是採用標準的興建方式，其中一房型佔60%，等同於一般民間建築三、四房型興建約150戶，因此住戶密度並不會太高。

謝明源7日指出，市府規劃在北屯東山段興建社會住宅，但地方上仍有許多不同的意見。其中東山段社宅基地面積僅1628坪就興建330戶，相較於其他社宅的規劃，興建戶數密度似乎較高；包括豐原安康段總基地面積6000坪，預計興建700戶；大里光正段1615坪興建201戶、太平育賢段第一期2468坪興建300戶、北屯北屯段1348坪興建220戶；北屯同榮段3361坪興建560戶；太平育賢段第二期2468坪興建300戶。如此高的密度，是否會影響到居住品質？

謝明源表示，目前社宅基地上有榕樹、九芎、山櫻花、荔枝等果樹群約89棵之多，住宅處說將來完工後的社宅所種的樹會有101棵，是以原有的樹木為主要部分，還是新種更多小樹？到時候是否還有空間把原來的老樹移植回來?此外，社宅的選址條件主要以國有、公有土地為主，並以無償方式取得為優先，提供長期使用，但是東山段社宅土地卻是有償撥用，恐怕會提高社宅成本，應該優先找無償撥用的國有地或公有土地。

謝明源說，目前地方有反對的聲音，並希望召開說明會充分溝通、表達意見，他說，興建社會住宅是要與地方共好共生共榮，而不是跟地方形成對立，希望都發局能與民眾建立良好的溝通管道，回應民眾的疑義。邱素貞關心東區練武段社會住宅興建進度，同時也希望將一樓提供給關懷據點等使用，並增加公共空間。

王俊傑指出，東山段基地一直以來就是住三用地，是屬於高強度的住宅區，當初選定東山段作為社會住宅用地，就是因為該地點交通非常便利。市府不採用撥用，而是以租用方式辦理，可大幅降低土地成本。對於議員關心住戶密度是否會太高的問題，王俊傑說，東山段社宅是採用標準的蓋法，330戶中有超過60%是一房型，等同於民間興建三、四房型的150戶，因此戶數密度並不會太高。

王俊傑強調，社宅興建一開始就是以保護樹木為原則，並保留原有的樹種，但是因為東山段社宅基地的樹木，大多以荔枝樹為主，目前也受到荔枝椿象的危害，因此市府將會做適當的疏植，未來社宅興建完成後，樹種絕對會比現在更多，數量也會更大。王俊傑也表示，公共建設並沒有做說明會的作法，會打破公共工程的常規，市府會以另外方式和當地居民進行溝通。

(中時 )