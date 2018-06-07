「海峽兩岸交流基地」創建五週年 富陽舉辦紀念活動

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旺報

由杭州市台辦和富陽區政府聯合舉辦的紀念「海峽兩岸交流基地」創建五週年暨「公望富春」海峽兩岸文化交流系列活動於1日在富陽區公望美術館隆重啓幕。

大陸省政協副主席孫景淼，國台辦原副主任、海協會原副會長王在希，全國台聯會常務副會長程金中，省台辦主任莊躍成，市委常委佟桂莉和台灣南投市市長宋懷琳，中國國民黨中常委、台灣天成醫療董事長張育美，台灣著名書畫家羅永貴，台灣藝術大學榮譽教授、傅絹夫書畫學會理事長羅振賢以及來自台灣藝術界、教育界、實業界的嘉賓共同出席了開幕儀式。

600多年前，元代大畫家黃公望在富陽結廬隱居並繪就傳世名畫《富春山居圖》。2011年6月1日，分藏兩岸60多年的《富春山居圖》在台北故宮博物院曠世合璧，引起海內外廣泛關注。

從此，富陽和台灣因《富春山居圖》而緊密地聯繫在了一起，富陽把6月1日前後的一個星期，定為「公望文化周」，作為推進兩岸民眾融合及文化、經貿交流合作的重要平台。

」富陽區委書記朱黨其在致詞時表示，「我們因名畫而結緣，因結親而情深，因交流而互興。歡迎更多的台灣同胞到富陽來觀光考察，增進兩岸合作交流，以《富春山居圖》為紐帶，以「海峽兩岸交流基地」為平台，進一步傳遞親情與友情，加強聯絡與溝通，凝聚力量與信心，促進交流與合作，為弘揚中華文化，為同心同力實現中華民族偉大復興做出積極的貢獻。

今年的「公望文化周」活動以「山水夢圓」主題，內容主要包括兩個台灣書畫家作品展、一次「山水對話」和一場「翰墨雅集」。兩個作品展，即「築夢富春」羅永貴作品展、「心香·飛夢」傅狷夫作品展；一次「山水對話」，即海峽兩岸中國畫藝術對話活動；一場「翰墨雅集」，即近60位富陽、台灣青年書畫家參加的「同心共繪富春山居圖」海峽兩岸青年書畫家富春江雅集活動。

(旺報 )

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